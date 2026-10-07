Pablo Fábregas llegará a Jujuy con “ Inestable ”, su unipersonal de humor que propone un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la vida. La función será el sábado 17 de octubre en la Sala Galán en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy a las 21 horas .

El espectáculo se presentará en el máximo coliseo jujeño, ubicado en General Alvear 1009, y las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada o directamente en las boleterías del teatro. El precio de los tickets es de 41.195 pesos.

“Inestable” es una comedia a corazón abierto que atraviesa temas universales como nacer, enamorarse, ser padre, envejecer y morir , siempre desde la mirada personal de Fábregas y con el humor como refugio.

La obra propone una línea histórica construida a partir de episodios que marcaron la vida de su protagonista y que, al mismo tiempo, pueden resultar cercanos para gran parte del público.

La propuesta suma situaciones particulares: haber nacido en una familia atípica, enamorarse de la persona menos pensada, la llegada de un hijo después de varios años y hasta un plan estratégico para los últimos días. Con anécdotas personales, honestidad y humor, Pablo Fábregas invita al público jujeño a recorrer experiencias cotidianas y profundas desde una mirada descontracturada.

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal “Inestable”

Quién es Pablo Fabregas

Pablo Fábregas es comediante, autor, director y actor argentino, con más de 20 años de trayectoria en radio, televisión, teatro y stand-up. Desde comienzos de los 2000 se consolidó como una de las figuras vinculadas al crecimiento del stand-up en Argentina y estrenó más de 15 espectáculos, además de realizar numerosas giras por distintos puntos del país.

Actualmente integra “Vuelta y Media”, el programa de Urbana Play, mientras continúa desarrollando proyectos teatrales, audiovisuales y digitales en los que combina humor, actualidad y observación social. También mantiene una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde supera los 833 mil seguidores y varios de sus contenidos alcanzaron millones de reproducciones.

A lo largo de su carrera también participó como actor en producciones de televisión y cine. Su estilo se caracteriza por la ironía, la cercanía con el público y una mirada crítica sobre situaciones cotidianas, elementos que lo convirtieron en una de las figuras reconocidas del humor argentino contemporáneo.