miércoles 07 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2026 - 07:02
Espectáculo.

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal "Inestable"

El humorista Pablo Fábregas se presentará el 17 de octubre a las 21 en el Teatro Mitre. Las entradas ya están disponibles online y en boletería.

+ Seguir en
Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal “Inestable”

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal “Inestable”

Pablo Fábregas llegará a Jujuy con “Inestable”, su unipersonal de humor que propone un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la vida. La función será el sábado 17 de octubre en la Sala Galán en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy a las 21 horas.

Lee además
Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos. video
Espectáculos.

Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen tras cuatro años separados
Le dieron el alta a Mirtha Legrand.
Espectáculos.

Mirtha Legrand recibió el alta tras casi tres semanas internada: cómo sigue su recuperación

El espectáculo se presentará en el máximo coliseo jujeño, ubicado en General Alvear 1009, y las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada o directamente en las boleterías del teatro. El precio de los tickets es de 41.195 pesos.

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal “Inestable”

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal “Inestable”

Una comedia sobre los grandes momentos de la vida

“Inestable” es una comedia a corazón abierto que atraviesa temas universales como nacer, enamorarse, ser padre, envejecer y morir, siempre desde la mirada personal de Fábregas y con el humor como refugio.

La obra propone una línea histórica construida a partir de episodios que marcaron la vida de su protagonista y que, al mismo tiempo, pueden resultar cercanos para gran parte del público.

La propuesta suma situaciones particulares: haber nacido en una familia atípica, enamorarse de la persona menos pensada, la llegada de un hijo después de varios años y hasta un plan estratégico para los últimos días. Con anécdotas personales, honestidad y humor, Pablo Fábregas invita al público jujeño a recorrer experiencias cotidianas y profundas desde una mirada descontracturada.

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal “Inestable”

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal “Inestable”

Quién es Pablo Fabregas

Pablo Fábregas es comediante, autor, director y actor argentino, con más de 20 años de trayectoria en radio, televisión, teatro y stand-up. Desde comienzos de los 2000 se consolidó como una de las figuras vinculadas al crecimiento del stand-up en Argentina y estrenó más de 15 espectáculos, además de realizar numerosas giras por distintos puntos del país.

Actualmente integra “Vuelta y Media”, el programa de Urbana Play, mientras continúa desarrollando proyectos teatrales, audiovisuales y digitales en los que combina humor, actualidad y observación social. También mantiene una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde supera los 833 mil seguidores y varios de sus contenidos alcanzaron millones de reproducciones.

A lo largo de su carrera también participó como actor en producciones de televisión y cine. Su estilo se caracteriza por la ironía, la cercanía con el público y una mirada crítica sobre situaciones cotidianas, elementos que lo convirtieron en una de las figuras reconocidas del humor argentino contemporáneo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen tras cuatro años separados

Mirtha Legrand recibió el alta tras casi tres semanas internada: cómo sigue su recuperación

'Dexter: Resurrection' presentó su adelanto y ya tiene fecha para la 2° temporada

Se interrumpió la filmación de "The Batman Part II" por una situación familiar del director

Joaquín Levinton retomó su trabajo en TV tras la denuncia y habló del respaldo recibido

Lo que se lee ahora
Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos. video
Espectáculos.

Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen tras cuatro años separados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Capital.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo funcionarán los servicios en San Salvador de Jujuy

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público
Jujuy.

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

La despedida de Lionel Messi de la Selección
Deportes.

Messi se despidió ovacionado de la Selección en una noche histórica en el Monumental

Foto archivo.
Miércoles.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco: horario, calles que recorrerá y cortes en el tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel