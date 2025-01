Pampita habló a corazón abierto sobre su vínculo con Benjamín Vicuña: qué dijo. 

Además, la modelo contó que “ a mí me da orgullo verlo estar parado , verlo seguir su vida, verlo ser feliz, verlo enamorarse de su novia , verlo criar a sus hijos bien , a mí me llena de orgullo verlo parado”.

Pampita, en una entrevista con Barbie Simons, contó que están por avanzar con un proyecto, junto a Benjamín Vicuña, para llegar a la pantalla grande. “Ojalá que se haga la película con Benja. Si hay ahí algún productor que sea vivo”, reveló.

Otra de las noticias que confirmó Carolina Ardohain es que necesitan la inversión para que el proyecto pueda realizarse. "Ya tenemos el guion, ya lo leímos juntos y solo falta que pongan la plata, ja”, dijo.

Pampita contó cómo es su relación con Roberto García Moritán

La separación de Pampita y Roberto García Moritán dejó completamente atónito al mundo del espectáculo, y es que nadie esperaba este desenlace en la pareja que parecía tener una vida de ensueño.

image.png

Pero a cuatro meses de su separación, Pampitay Roberto García Moritán lograron dejar atrás todos sus problemas personales y poner la otra mejilla para proteger a su hija Anita.

La modelo rompió el silencio rápidamente y dejó en claro que en su vida Roberto García Moritán no tiene otro papel que no sea ser el padre de su hija. Ya felizmente en pareja, la modelo dejó en claro a todos en el espectáculo que ya no hay punto de retorno entre ella y el ex funcionario del gobierno de Jorge Macri.

“Arranqué el año festejando mi cumpleaños. Siempre lo hago en la primera semana de enero porque soy de Capricornio… Ya hace un tiempo estoy muy tranquila. Estoy en esa etapa de conocer a alguien que es súper linda, obvio”, comenzó Pampitaal ser consultada por su relación con Martín Pepa, con quien comenzó a salir a poco de su separación.

Ardohain manifestó que “en esta etapa el amor me lo estoy tomando muy reservada. Trato de cuidar toda esa intimidad. Pero si voy a un lugar público y hay que ponerse para la foto, no tenemos nada que ocultar”.

Sobre su relación con Moritán, Carolina señaló que “con Roberto nos encontramos todos los días… Con una hija de 3 años, todo el tiempo hay que llevarla a un lugar, traerla, llevarla a una casa, a la otra. Entre nosotros está todo bien”.

Y agregó que “entre nosotros hay una relación de mucha paz, cordialidad y de mucho respeto. Que se haya dicho que Roberto tenía intenciones de recuperarme es una fantasía de alguien que lo instala y la gente se lo cree. Pero no… ya está cerrado. Estamos en otro lugar y seguimos siendo familia”.