Paula Chavez y una emocionante foto con el papa de Jazmín De Grazia

A pesar de ser chicas competitivas, Paula y Jazmín se convirtieron rápidamente en confidentes. Eran opuestas como el agua y el aceite, la rubia y la morocha. No obstante , resultaban inseparables y altamente solicitadas en desfiles y eventos. Coparon portadas de revistas y protagonizaron escándalos, atrayendo la atención constante de los fotógrafos y siendo siempre tema de conversación. Pero llegó el peor de los desenlaces: el 5 de febrero de 2012, a los 27 años, Jazmín fue hallada sin vida en la bañera de su apartamento en el barrio porteño de Recoleta.

Ahora, Paula Chaves emocionó a sus seguidores de Instagram con la publicación de una imagen que la muestra sonriendo y abrazando a Ricardo, el papá de Jazmín de Gracia. “Ricardo, qué lindo es poder abrazarnos y seguir cultivando el amor que nos teníamos con Jazmín. Te quiero mucho”, escribió la modelo y conductora al hombre, junto al significativo emoji de corazón blanco, en señal de paz.

Sin embargo, la conexión de Jazmín De Grazia con Paula logró trascender más allá de lo terrenal. En múltiples ocasiones, la madre de Olivia, Baltazar y Filipa ha compartido sus sueños con respecto a su amiga. Hace algunos años, durante su participación en el programa "¿Quién quiere ser millonario?", relató su último encuentro de esta manera: “Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho y ella se me aparece en sueños. Cada vez que eso pasa, lo llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”.

Pero fue en medio de su último embarazo que la conexión mística entre estas amigas tuvo lugar de forma explícita. “Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”, le comentó en aquella ocasión Paula Chaves a colegas de Teleshow, confirmando la razón de su decisión.

A mitad del 2022, el papá de Jazmín De Grazia se expresó y señaló: “Pensé que estaría más superado, pero no, uno se acostumbra a vivir con el dolor, no está superado, cuando hablamos se puso a llorar”. A casi once años de la muerte de su hija, él quiso aclarar las causas del fallecimiento. “No murió de sobredosis. Lo que pasó, la causa de la muerte, fue infarto agudo de medicardio con lesión de media data”, detalló acerca de los resultados brindados en la autopsia que le efectuaron a la joven de 27 años.