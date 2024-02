Peso Pluma y más fotos con otra mujer en medio de su relación con Nicki Nicole

En relación con el comportamiento dudoso de Peso Pluma, la tiktoker añadió: “Okey, eso es lo normal porque no se escucha y tiene que atenderlo. Ahí dejé de grabar porque se separaron. En otro momento volteo otra vez y él ya la estaba agarrando de la cintura”.

Actualmente, la identidad de esta mujer aún no ha sido revelada, y el cantante mexicano aún no ha hecho ninguna declaración pública sobre los acontecimientos del fin de semana pasado en Las Vegas.

image.png

La reacción de Nicki Nicole tras la infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole decidió hablar después de la traición de Peso Pluma y expresó su opinión de manera enérgica a través de sus redes sociales. Después de que las imágenes del mexicano con otra mujer se volvieran virales, la cantante argentina optó por compartir un mensaje en el que manifestaba su profunda angustia por toda la situación.

image.png

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, dice el posteo que publicó en sus historias de Instagram y en Twitter.