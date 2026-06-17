Polémica por una frase de Duki que encendió las redes sociales: “A las minas les calienta”.

En una conversación con los streamers C0ker y Gonzalo Banzas, Duki compartió una opinión que rápidamente generó debate. El artista se refirió a determinados patrones de personalidad y comportamiento masculino que, a su entender, resultan atractivos para las mujeres.

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Radicado en Miami para vivir la pasión mundialista junto a reconocidas figuras del streaming como Coker (Mathías Vasile), Goncho Banzas, Coscu y Zeko (Federico Cristalino), Duki protagonizó una situación que no tardó en volverse tema de conversación en las redes sociales.

En medio de una charla distendida durante un vivo, el artista habló sobre preferencias estéticas y vínculos de atracción . Sin embargo, uno de sus comentarios llamó especialmente la atención y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados .

Todo arrancó cuando el trapero intentaba explicar su perspectiva sobre los rasgos físicos: “Porque yo tuve esta conversación, pero ponele, no sé el caso de ustedes, a mí me gustan las mujeres. Entonces, un hombre que tenga rasgos femeninos me va a parecer más atractivo”, comenzó detallando, buscando la complicidad.

Sin embargo, la charla subió de tono cuando intentó ponerse en el lugar del público femenino y definir qué tipo de actitudes masculinas les resultan irresistibles. “Pero tal vez a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos, le parece más atractivo".

Acto seguido, y sin ningún tipo de filtro, remató con la frase que hizo estallar el chat de la transmisión: “Tipo que el chabón de repente sea orangután, peludo, asquerosos, gordos, chanchos, hijo de remil put*, basura, mala persona... a las minas le calienta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2067009469012168827&partner=&hide_thread=false DUKI: “a las minas les calienta que el hombre sea un orangután, peludo, asqueroso, gordo, chancho, cerdo, hijo de puta, basura y mala persona". pic.twitter.com/oFHBGRkMlq — Real Time (@RealTimeRating) June 16, 2026

El recorte del vivo no tardó en viralizarse: los fanáticos lo compartieron masivamente y llegó a distintas plataformas en cuestión de minutos. La declaración de Duki provocó múltiples reacciones y una ola de comentarios.

"Confirmo, mírenlo a él y a la mujer con la que está", "Pobre está re mal parado", "Cada día salgo más decepcionada de esos tipos famosos que antes los veía admirables".

El gesto que le hizo Lali Espósito a Duki en el escenario que generó polémica

Lali Espósito llevó a cabo su doble fecha en el Estadio Monumental ante un multitudinario público que cantaron sus canciones y la llenaron de ovaciones.

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Fue en ese marco cuando la cantante coincidió con Duki sobre el escenario. El artista había sido señalado tiempo atrás por una frase que generó críticas, y un particular gesto de ella durante el show no pasó inadvertido entre los usuarios.

En 2018, durante una entrevista con la revista Rolling Stone, Mauro Lombardo, más conocido como Duki, tomó distancia de la música de Lali Espósito a través de declaraciones que generaron polémica. En ese marco, expresó con contundencia: “Mirá, la voy a hacer corta: yo no soy Lali Espósito, yo no quiero fama. Yo soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical, ¿entendés? Yo tengo más hambre que toda la gente que está en este edificio. Me voy a comer el mundo”.

Como era de esperarse, estas declaraciones llegaron a oídos de la cantante, quien recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para responder con firmeza. “Avísenle a Duki que yo también nací con MUCHA hambre, por eso llegué a donde llegué. Tampoco busqué la fama, vino. Y yo también le digo al presidente de Sony Music adónde quiero llegar. Saludos”.

Sin embargo, a más de ocho años de estas controversias, los cantantes se volvieron a ver las caras. Esta vez, el referente del trap asistió como invitado al espectáculo que brindó Lali en River, marcando un precedente entre ambos artistas.

Circuló un video en el que, durante la interpretación de Plástico-, que forma parte del nuevo álbum titulado No vayas a atender cuando el demonio llama- la artista aparentemente hace un gesto interpretado por algunos usuarios como burla hacia Duki, su compañero con quien estaba cantando a dúo el tema.

El gesto que llamó la atención ocurrió cuando la cantante señaló con el pulgar a su compañero justo en el momento de la canción en el que sonaba la frase: “Ahora que sueno en la radio me buscan, ahora que ya lleno estadios les gusta”.

La escena generó comentarios y debate en redes, aunque no existe una confirmación de que haya sido una acción intencional. Para muchos, se trató simplemente de un recurso dentro de la puesta en escena.