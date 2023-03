A partir de las 18, el canal E! Entertainment brindará una cobertura del evento que, a partir de las 19, mostrará el paso de las estrellas por la tradición “alfombra roja”, que este año cambió de tonalidad por un color champagne: una diferencia estilística lejos de la tradición que se mantenía desde la gala de 1961.

Argentina, 1985 | Tráiler oficial

Qué artistas conducirán los premios Oscar

El importante rol del host (anfitrión) de la ceremonia estará a cargo del comediante y conductor de talk show Jimmy Kimmel, en la que será su tercera presentación de los premios de la Academia.

Además, cada categoría contará con una o dos figuras para entregar el premio. En este sentido, este año, se romperá otra tradición, ya que suele ser el vencedor en la categoría de Mejor Actor del año anterior quien entrega el nuevo galardón a Mejor Actriz y viceversa. Pero este 2023 no podrá ser: el escándalo de la ceremonia 94°, cuando el actor Will Smith cacheteó en vivo al presentador Chris Rock por un chiste de este sobre la alopecia de su esposa, le valieron al ganador de la estatuilla una prohibición de asistir a la entrega de premios por diez años, lo cual comenzará con esta edición. De todos modos, Jessica Chastain, ganadora por su rol en Los Ojos de Tammy Faye, sí entregará el Oscar a Mejor Actor en la nueva premiación.

La musicalización de la fiesta tendrá varios artistas invitados. A Lenny Kravitz le tocará el tradicional segmento In Memoriam, donde se homenajea a las estrellas y artistas fallecidos desde la última premiación.

Nominados a los Premios Oscar 2023

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR PELÍCULA

'Sin novedad en el frente'

'Almas en pena de Inisherin'

'Avatar: El sentido del agua'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'TÁR'

'Top Gun Maverick'

'El triángulo de la tristeza'

'Ellas hablan

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR DIRECTOR

Martin McDonagh por 'Almas en pena de Inisherin'

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

Todd Field por 'TÁR'

Steven Spielberg por 'Los Fabelman'

Ruben Östlund por 'El triángulo de la tristeza'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Cate Blanchett por 'TÁR'

Ana de Armas por 'Blonde'

Andrea Riseborough por 'To Leslie'

Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'

Michelle Williams por 'Los Fabelman'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Brendan Fraser por 'The Whale'

Austin Butler por 'Elvis'

Colin Farrell por 'Almas en pena de Inisherin'

Paul Mescal en 'Aftersun'

Bill Nighy por 'Living'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett por 'Black Panther: Wakanda Forever'

Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

Kerry Condon por 'Almas en pena de Inisherin'

Hong Chau por 'The Whale'

Stephanie Hsu por 'Todo a la vez en todas partes'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'

Brian Tyree Henry por ‘Causeway’

Judd Hirsh por ‘Los Fabelman’

Brendan Gleeson por 'Almas en pena de Inisherin'

Barry Keoghan por 'Almas en pena de Inisherin'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR GUION ORIGINAL

'Almas en pena de Inisherin' (Martin McDonagh)

'Todo a la vez en todas partes' (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

'Los Fabelman' (Tony Kushner, Steven Spielberg)

'TÁR' (Todd Field)

'El triángulo de la tristeza' (Ruben Östlund)

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR GUION ADAPTADO

'Ellas hablan' (Sarah Polley, basada en el libro de Miriam Toews)

'Sin novedad en el frente' (Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell, basada en la novela de Erich Maria Remarque)

'Living' (Kazuo Ishiguro, basada en 'Ikiru' de Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni)

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' (Rian Johnson, basada en 'Puñales por la espalda')

'Top Gun Maverick' (Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie, basada en los personajes creados por Jim Cash y Jack Epps Jr.)

NOMINADOS OSCARS 2023 AL MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Babylon'

'Elvis'

'Los Fabelman'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Sin novedad en el frente'

'Argentina, 1985'

'Close'

'EO'

'The Quiet Girl'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR MONTAJE

'TÁR'

'Top Gun Maverick'

'Elvis'

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR FOTOGRAFÍA

‘Sin novedad en el frente’

‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’

'Elvis'

'El imperio de la luz'

'Tár'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Pinocho de Guillermo del Toro'

'Marcel the Shell with Shoes On'

'El gato con botas: El último deseo'

'El monstruo marino'

'Red'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Babylon'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Todo a la vez en todas partes'

'Elvis'

'El viaje a París de la señora Harris'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Sin novedad en el frente'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'The Whale'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR SONIDO

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Elvis'

'The Batman'

'Top Gun Maverick'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR CANCIÓN

'Black Panther: Wakanda Forever' - 'Lift Me Up' de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler

'RRR' - 'Naatu Naatu' de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj

'Tell It Like a Woman' - 'Applause' de Diane Warren

'Top Gun Maverick' - 'Hold my hand' de Lady Gaga

'Todo a la vez en todas partes' - 'This is a life' de David Byrne, Mitski y Son Lux

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

'All that breathes'

'La belleza y el dolor (All the beauty and the bloodshed)'

'Fire of love'

'A House Made of Splinters'

'Navalny'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR BANDA SONORA

'Sin novedad en el frente'

'Babylon'

'Almas en pena de Inisherin'

'Los Fabelman'

'Todo a la vez en todas partes'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJORES EFECTOS ESPECIALES

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Top Gun: Maverick'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'The Elephant Whisperers'

'Haulout'

'How Do You Measure a Year?'

'The Marsha Mitchell Effect'

'Stranger at the Gate'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

'The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My year of dicks'

'An ostrich told me the world is fake and I believed it'

NOMINADOS OSCARS 2023 A MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

'An Irish Goodbye'

‘Ivalu’

'Le Pupille'

'The Red Suitcase'

'Night Ride'