Solamente l as históricas realizaciones nacionales como La historia oficial y El secreto de sus ojos, lograron quedarse con la máxima estatuilla que otorga la academia de cine de Estados Unidos, distinción que marca el nivel de las producciones.

“Argentina, 1985″ fue nominada a los Oscar como mejor película internacional (1).jpg “Argentina, 1985″ fue nominada a los Oscar como mejor película internacional

¿Cuándo será la entrega de los Oscar?

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en su sede histórico Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Estará conducida por el presentador, humorista y actor Jimmy Kimmel, según adelantó el mismo.

Los candidatos

Entre los principales candidatos a quedarse con las nominaciones al Oscar 2023 como mejor actor están Austin Butler (Elvis); Colin Farrell (The Banshees of Inisherin); Brendan Fraser (La ballena); Tom Hanks (A Man Called Otto); Bill Nighy (Living); Tom Cruise (Top Gun: Maverick); Paul Mescal (Aftersun).

En el caso de las actrices, aparecen en las predicciones Cate Blanchett (Tár); Viola Davis (The Woman King); Ana De Armas (Blonde); Danielle Deadwyler (Till); Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo); Olivia Colman (Empire of Light); Andrea Riseborough (To Leslie); Margot Robbie (Babylon).

Detalles de Argentina, 1985

Dirigida por Santiago Mitre, Argentina 1985 se basa en la historia del juicio a las Juntas Militares. El elenco es encabezado por Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Gina Mastronicola, Santiago Armas, Norman Briski, Laura Paredes, Carlos Portaluppi, Susana Pampín, Claudio da Passano, Héctor Díaz, Gabriel Fernández, Alejo García Pintos, Mariano Speratti, Pablo Caramelo, Pablo Moseinco, Walter Jakob, Almudena González, Antonia Bengoechea, Félix Santamaría, Santiago Rovito, Manuel Caponi, Leyla Bechara, Brian Sichel, Paula Ransenberg y Guillermo Jacubowicz, entre otros.

TRÁILER CORTO - ARGENTINA, 1985

Las otras nominadas

Argentina tuvo siete películas nominadas en la categoría de film internacional, y solo dos ganaron. En orden cronológico fueron nominadas La tregua, La historia oficial (ganó), Camila, Tango, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos (ganó), y Relatos salvajes.

En 1986, fue La historia oficial la que se impuso en esa categoría, dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro. El film tiene a la última dictadura militar como eje. En 2010 fue el turno del segundo film argentino en llevarse otro galardón en esa categoría. Ganó El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín y Guillermo Francella.