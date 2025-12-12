Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y lo internaron de urgencia

Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton, cantante de Turf y figura central del rock nacional, quedó internado durante la madrugada de este viernes luego de una descompensación cardíaca en un bar del barrio porteño de Palermo. El episodio ocurrió cerca de la medianoche, cuando el músico sintió un dolor agudo en el pecho y generó preocupación entre quienes estaban con él. El SAME intervino de inmediato y lo trasladó al hospital Fernández, donde continúa en observación.

El hecho se registró en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1600. Levinton, de 50 años, estaba en el lugar cuando comenzó a manifestar síntomas que alertaron a su entorno. Los presentes contactaron al SAME y pidieron atención urgente ante la gravedad del cuadro.

Según el primer reporte policial, el músico presentó un “principio de infarto ” cerca de las 0.42. El dato encendió alarma y derivó en un operativo rápido para garantizar su asistencia.

Informe inicial del SAME El titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que Levinton llegó al servicio con un cuadro de descompensación cardíaca, hipotensión y sudoración. Crescenti indicó que el artista tenía dolores “tensos” en la zona del pecho y que el equipo médico actuó para descartar un infarto agudo.

El traslado al hospital Fernández se realizó sin demora. Crescenti remarcó que el SAME mantiene contacto con el equipo del hospital para conocer la evolución del paciente. Hasta el momento no hay confirmación sobre el tipo de internación del músico. No se informó si permanece en terapia intensiva o si ya recibió ubicación en una sala común. Los estudios médicos buscan determinar si Levinton sufrió un infarto o una descompensación cardíaca que no llegó a ese nivel. Embed - TURF & LALI - Loco un poco (video oficial) Actividad previa en redes Horas antes del episodio, Levinton compartió una historia en Instagram con una imagen de uno de sus libros. Usó la frase “se vienen cositas” para anticipar un proyecto personal. Esa publicación fue la última aparición pública previa a su internación.

