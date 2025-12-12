viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 08:17
Buenos Aires.

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y lo internaron de urgencia

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, recibió atención del SAME tras un dolor intenso en el pecho y permanece en observación en el hospital Fernández.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton.

El hecho se registró en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1600. Levinton, de 50 años, estaba en el lugar cuando comenzó a manifestar síntomas que alertaron a su entorno. Los presentes contactaron al SAME y pidieron atención urgente ante la gravedad del cuadro.

Según el primer reporte policial, el músico presentó un “principio de infarto ” cerca de las 0.42. El dato encendió alarma y derivó en un operativo rápido para garantizar su asistencia.

Informe inicial del SAME

El titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que Levinton llegó al servicio con un cuadro de descompensación cardíaca, hipotensión y sudoración. Crescenti indicó que el artista tenía dolores “tensos” en la zona del pecho y que el equipo médico actuó para descartar un infarto agudo.

El traslado al hospital Fernández se realizó sin demora. Crescenti remarcó que el SAME mantiene contacto con el equipo del hospital para conocer la evolución del paciente.

Hasta el momento no hay confirmación sobre el tipo de internación del músico. No se informó si permanece en terapia intensiva o si ya recibió ubicación en una sala común. Los estudios médicos buscan determinar si Levinton sufrió un infarto o una descompensación cardíaca que no llegó a ese nivel.

Embed - TURF & LALI - Loco un poco (video oficial)

Actividad previa en redes

Horas antes del episodio, Levinton compartió una historia en Instagram con una imagen de uno de sus libros. Usó la frase “se vienen cositas” para anticipar un proyecto personal. Esa publicación fue la última aparición pública previa a su internación.

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

