Qué dijo Will Smith sobre la polémica cachetada a Chris Rock

Pasaron cuatro meses del escándalo que tuvo como principal protagonista a Will Smith y su famosa cachetada a Chris Rock en los Premios Oscar . El actor compartió un sentido mensaje acompañado de un video subido en YouTube.

Will Smith decidió hacer un pedido de disculpas públicas, además de contar que se comunicó con Chris Rock pero que su colega le hizo saber que “no está listo para hablar”. El actor rompió el silencio a través de un video en YouTube en que decidió contestar algunas de las preguntas que se le hicieron acerca de lo ocurrido en la última ceremonia de los Premios Oscar.

Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar”, comenzó en un video subido a su cuenta de YouTube.

El intérprete tambiénextendió sus disculpas a Julius Rock-madre del comediante- porque después de un proceso de meditación y reflexión entendió que su colega no fue el único que resultó afectado con la bofetada que le propició, también sus seres queridos.

En ese sentido, Smith expresó que “quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y sabes, esa fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta. No estaba pensando, pero cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con su familia”.

“No voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes que ninguna parte de mí piensa que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”, continuó.

Respetó a los señalamientos que surgieron en contra de su esposa porque supuestamente habría influido en su decisión para abofetear a Chris Rock al hacer un gesto de disgusto después de escuchar la broma, el protagonista de Aladdín aceptó toda la responsabilidad de su agresión y nuevamente se disculpó con la madre de sus hijos.

También se disculpó con todos los artistas que estuvieron nominados para el Oscar 2022 en sus respectivas categorías, ya que de cierta manera la agresión física que cometió contra Chris Rock opacó su reconocimiento.

El artista agregó que “decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, me duele, me duele psicológica y emocionalmentesaber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. El trabajo que estoy tratando de hacer es, estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”.

Will Smith también se refirió a Tony Rock, hermano del comediante, con quien aseguró tenía una estupenda relación de amistad que teme no poder recuperar en la que manifestó que “tuvimos una gran relación... Tony Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable”.

¿Qué pasó en los Premios Oscar 2022?

El pasado 28 de marzo, durante la última ceremonia de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Chris Rock subió al escenario a entregar una estatuilla e hizo un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith.

Luego de ese chiste, Will Smith comenzó a insultar desde la platea para finalmente subir al escenario y darle una bofetada al humorista, frente al desconcierto de los presentes en el Dolby Theatre y de la audiencia alrededor del mundo.

Smith recibió minutos después el Oscar a mejor actor protagónico por su labor en Rey Richard: una familia ganadora, e hizo una solapada alusión a lo ocurrido que sonó más a justificación que a pedido de disculpas. Sin embargo, con el paso de las horas, no solo se criticó su actitud, sino también la pasividad que mantuvo la Academia, que apenas condenó el hecho a través de un tuit una vez finalizada la entrega.

Días después, la presión pública llevó a un comité de la institución a tomar una medida disciplinaria: prohibirle al actor asistir a la ceremonia de entrega del premio durante los próximos 10 años.