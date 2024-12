¿Qué enfermedad tiene Wanda Nara?

De esta forma, sin mencionarlo directamente, se refería a Jorge Lanata, quien meses antes había afirmado en Radio Mitre que Wanda Nara padecía leucemia.

Wanda Nara confirmó que tiene leucemia.

Wanda publicó fotos de su internación en julio de 2023

El 15 de julio, al cumplirse un año de su estadía en el centro médico, Wanda Nara publicó por primera vez fotos de su internación en el Sanatorio Los Arcos. En una de las imágenes, tomada el 12 de julio de 2023, se la observa en bata, acostada sobre una camilla, con una vía intravenosa en el brazo. Sus ojos enrojecidos y visiblemente llorosos reflejaban su temor y desesperación.

“Gracias Fundaleu, médicos y enfermeros que me acompañan desde el primer momento”, expresó la en la publicación. “El día que me dijeron la palabra que nadie quiere ni decir ni escuchar”, agregó. Las imágenes fueron publicadas en la nueva cuenta personal de Instagram de Nara, en la cual tiene más de 88 mil seguidores. Actualmente, el perfil es privado.

La otra fotografía corresponde al 13 de julio de 2023, tomada igualmente en el Sanatorio Los Arcos. “Un año. Nadie sufre tanto como una mamá que esperaba el resultado de su hija”, escribió en la descripción. En la imagen apareció su mamá, Nora Colosimo, acostada en un sillón de la habitación. A su lado, había otra persona, aunque no se le vio la cara.

Wanda Nara compartió una foto del día que le dijeron que tenía leucemia.

Es importante destacar que, después de conocer su diagnóstico, Wanda inició un tratamiento en Fundaleu y continuó con seguimientos médicos tanto en Argentina como en Turquía. Precisamente en diciembre, al publicar en su cuenta de Instagram las fotos del año, incluyó un reporte emitido por el centro de salud, en el que se proporcionaron detalles sobre su enfermedad.

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu, por leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, se pudo leer en el documento. “Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”, concluyó el informe, el cual fue firmado el 24 de octubre de 2023.

La visita de Wanda Nara a Susana Giménez

Uno de los instantes más impactantes ocurrió en el programa conducido por Susana Giménez, transmitido por Telefe. En esa ocasión, Wanda Nara fue la invitada especial y, en ese espacio, decidió romper su silencio para relatar todo lo que atravesó.

Wanda compartió imágenes de su internación.

"Yo lo único que quiero es que seas feliz y todo esto pase… la vida no es fácil, es un valle de lágrimas. Ya va a pasar, como pasaron tantas cosas", le dijo la conductora estrella de Telefe sin guardarse absolutamente nada sobre todo lo que ha tenido que vivir.

"La verdad que a veces te duele mucho escuchar cosas que dicen… Yo jamás me victimicé, pero estoy pasando por una enfermedad, tenés que estar feliz. Tenés que vivir el momento, tenés que vivir el presente", lanzó Wanda Nara de manera contundente.

"A raíz de mi enfermedad aprendí que nos vamos a ir sin nada. Tengo una colección de carteras impresionante que le quedará a mis hijas. El día que no estén más mis hijas no sé a quién si tendrás hijos o no. Yo quiero llevarme momentos de felicidad», dijo la rubia.

"Quiero vivir mi libertad de estar con quien quiero estar", aseguró Wanda Nara, mientras que Susana Giménez fue terminante para finalizar. "Pero hacelo, no pienses más si le molesta a alguien o no… o si una panelista dice algo. Decile a tus amigas que no te cuenten más nada", concluyó.