¿Qué le pasó a Nano de Gran Hermano que fue operado de urgencia?

Sobrepasó el límite del dolor que podía aguantar y ya no soportaba esa molestia, esa sensación punzante que aparecía en los momentos de bienestar . Nano, de Gran Hermano, se vio envuelto en una desgracia inesperada , de esas que raramente ocurren en los lugares más privados.

El ex concursante del programa de Telefe sintió que debía ingresar a una clínica para tratar una lesión , la pérdida de una parte de su órgano sexual masculino . Efectivamente, como se describe, Giuliano sufrió un accidente durante un encuentro íntimo bajo las sábanas .

De igual manera, la joven de cabello oscuro adelantó la situación y escribió: “ Se tiene que operar , así que después les voy a ir contando paso por paso cómo va todo”. En cuanto al origen del contratiempo, Yennifer amplió sin pudor : “ Veníamos mal , ya estaba lastimado. No podíamos más, le dolía mucho , y por eso se tuvo que operar”.

Se supo la verdadera lesión sexual que sufrió Nano de Gran Hermano.

Nano de Gran Hermano sufrió un fuerte accidente

Por su parte, Lauría ofreció una detallada explicación sobre el dolor que experimentaba Nano en sus momentos de intimidad, durante esos encuentros en la cama: “Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito, y cada vez que estábamos lloraba del dolor”.

Al cabo de unas horas, el propio afectado ratificó todo el procedimiento realizado en la sala de operaciones: “Despejo dudas que me están preguntando todos. Estoy perfecto, no pasó nada grave, y vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Me operé eso que todos están pensando. Gracias por preocuparse y quédense tranquilos”.