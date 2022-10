Roberto Pettinato habló sobre la salud de su hijo Felipe: qué dijo. 

Además, el presentador expresó que “estamos hablando del mundo de la adicción y él está luchando con eso de una manera espectacular. Está con gente que lo está cuidando mucho”.

Y luego continuó diciendo que “es una comunidad impresionante y cuando se juntan para salvarse entre sí es porque una parte no está haciendo lo que debería, por ejemplo, los gobiernos. Estuve ahí con ellos y son increíbles. Todos han tenido problemas muy graves y la arman ellos”.

Entrevista Felipe Pettinato se encuentra internado en una clínica de salud mental tras ser noticia luego del incendio de su departamento en Belgrano. Twitter

Estos últimos dichos se refieren al centro donde se encuentra alojado su hijo, que se trata de un lugar donde todos se apoyan y cuentan sus experiencias para ir sanándose poco a poco. Por el momento, el músico no dio indicios de un alta médica ya que todavía está en tratamiento.

Y argumentó que “como los gobiernos no hacen nada, la gente busca resolver. Si a vos nadie te resuelve nada, no te quedás esperando que el gobierno y la historia de la humanidad lo haga. No, vos te juntas con cuatro amigos y ‘haces un guiso para comer´”.

La salud de Felipe Pettinato y acusación

En mayo hubo un incendio en su departamento de Palermo en el que murió uno de sus amigos, el médico Rodrigo Melchor. Mientras la Justicia investiga la muerte del médico, la familia Pettinato informó que Felipe iba a ser internado en una clínica especializada para tratar sus adicciones y su salud mental.

El mes pasado, fuentes judiciales informaron que Felipe Pettinato fue elevado a juicio oral acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 15 años en 2018 en la localidad bonaerense de Olivos.

El actor de 29 años irá a juicio en el marco de una causa penal en la que enfrenta una imputación por “abuso sexual simple”, que prevé una pena de 6 meses a 4 años de prisión, según el artículo 119 del Código Penal.

El hecho denunciado ocurrió el 8 de marzo de 2018 en un domicilio de Olivos, partido de Vicente López, y la víctima es una joven que, al momento del hecho, tenía 15 años. La identidad y el vínculo que unía a la denunciante con Pettinato se resguarda para preservar a la víctima.