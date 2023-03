Rusherking y la China Suárez lanzaron el trailer de un nuevo tema

Hace algunos días, las fotos del rodaje comenzaron a circular y la prensa se preguntaba si Rusherking y la China habían contraído matrimonio en secreto. Sin embargo, resultó ser un montaje para el próximo videoclip, que será lanzado el martes 21 de marzo a las 21 horas.

El adelanto de la próxima canción de la pareja reveló que el videoclip incluirá la participación de Alejandro Fantino, el periodista que realizó la primera entrevista a Eugenia Suárez después del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Esta inesperada colaboración ha generado sorpresa en los seguidores de la pareja y ha despertado la curiosidad del público sobre la trama que se desarrollará en el video.

Rufina Cabré, la hija de la actriz de Casi Ángeles y Nicolás Cabré, tendrá su debut como actriz en el próximo videoclip de la pareja. En este video, interpretará el papel de una de las invitadas a la boda ficticia de Rusherking y la China Suárez. La inclusión de la hija de la famosa pareja de actores ha generado gran expectativa entre los seguidores de la pareja y ha despertado el interés del público en general.

El tráiler de Rusherking y la China revolucionó YouTube

Minutos atrás, Rusherking le dio las gracias a sus seguidores por haber transformado la publicación del tráiler de 30 segundos en una verdadera revolución. A menos de 24 horas de su lanzamiento, se ha logrado posicionar en el puesto 1 de tendencias de la plataforma: “Gracias por poner el tráiler tendencia #1″.

Esta será la primera oportunidad en que la pareja comparta una canción, pero en el pasado, la China trabajó como actriz en el clip de Rusherking y Dread Mar I titulado “Perfecta”.

Qué dice la letra de la canción de La China y Rusherking

Si bien la canción completa todavía no fue lanzada, se puede oír a Rusherking cantando: “Sabes cómo me llamo y de dónde vengo, que lo que tengo yo no lo ando presumiendo” y a ella contestando: “Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en niguna de mis relaciones he sido honesta”, haciendo referencia a la mediatización de sus relaciones amorosas.

