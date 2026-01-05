Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"

Martín Demichelis y Camila Debenedetti.

El inicio de 2026 trajo un fuerte revuelo en torno a Martín Demichelis. Apenas unos meses después de anunciar su separación de Evangelina Anderson, el exentrenador de River volvió a ocupar titulares tras la difusión de presuntos chats privados con la joven modelo Camila Debenedetti.

En el programa Infama, Oliver Quiroz compartió una captura de pantalla con los supuestos mensajes que Demichelis habría enviado a Debenedetti. La publicación se viralizó rápidamente y generó un nuevo torbellino de especulaciones en el ambiente del espectáculo.

El chat entre Camila Debenedetti y Martín Demichelis. El mensaje de Martín Demichelis a Camila Debenedetti Uno de los textos atribuidos al exfutbolista decía: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”. La frase, explícita y provocativa, bastó para que las redes sociales se llenaran de comentarios y para que se retomaran antiguos rumores que circulaban desde hace varios meses.

El trasfondo no pasa desapercibido: después de su salida de River y de confirmar su separación, Demichelis optó por Punta del Este para pasar tiempo con sus hijos. Sin embargo, lejos de permanecer fuera del foco mediático, su nombre volvió a posicionarse en tendencias debido a la filtración de estos supuestos mensajes que ponen en evidencia su intimidad.

Camila Debenedetti. Por el momento, ni Demichelis ni Camila Debenedetti se pronunciaron para confirmar o negar la autenticidad de los textos. Este mutismo contribuye a reforzar los rumores y deja abierta la puerta a posibles nuevas revelaciones. El hecho se suma a otros episodios que lo vincularon con polémicas recientes. En las semanas anteriores, su nombre se relacionó con una joven en Mendoza, avivando la idea de un patrón repetido y generando atención sobre su conducta mientras aún estaba casado con Anderson. La modelo Camila Debenedetti. Mientras tanto, Evangelina Anderson mantiene un perfil reservado. Aunque activa en redes sociales, evita hacer comentarios sobre su expareja y descarta cualquier posibilidad de reconciliación a corto plazo. Su prudencia contrasta con la creciente exposición de Demichelis, cada vez más envuelto en el foco del escándalo.

