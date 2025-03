Cecilia Milone confirmó su affaire con Chico Novarro: amor oculto y chats íntimos. 

“ El 20 de julio del 2023 yo ya venía con un año muy complicado , haciendo terapia para resolver mi vida personal, sentía que estaba todo roto . Y ese 20 de julio me desperté con un sueño muy vívido, soñaba que estaba quieto , lo soñé quieto y que no podía respirar”, expresó entre otras cosas en el video que publicó.

Luego, continuó: “Le pedí a una amiga que averiguara y lo único que consiguió como información es que lo estaban internando. Conseguí saber dónde estaba internado, llamé y me dijeron que le habían dado el alta. Así que el 25 de julio, como yo sabía que había contestado a una persona, él por su teléfono, decidí escribirle”.

“Tuvimos un chat hermoso, donde yo pude pedir disculpas porque sentía que le debía disculpas a él. Cuando me bloquearon el teléfono usé otro y lo volvieron a bloquear. Sentí que lo único que podía pasar es que se estaba muriendo. Entonces esperé, sentada en una camioneta con mi amiga, que se fueran todas las personas que yo sabía que protegía, que yo no quería involucrar”, confesó Milone.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Milone (@ceciliamilone)

Luego, ratificó la versión de Julieta Novarro, hija del compositor, del día que se apersonó en la casa: “Y toqué timbre, sabiendo que él era un hombre hermoso, sabiendo que era muy probable que quien me atendiera no me dejara pasar. No era él el que me iba a atender. Lo sabía, él estaba acostado. Pero yo necesité hacerlo por él”.

“¿Cómo me iba a querer ver? Claro que no me quería ver. Yo no esperaba que me viera. Yo lo único que necesitaba era que él supiera que yo estaba ahí, lo que significaba para mí y cuán agradecida estaba. Que yo comprendí de golpe todo lo que había pasado. Yo viví una historia hermosa con un artista hermoso, con la persona más buena del mundo", cerró en el video que compartió.

Cecilia Milone reveló cuál es su misión tras la muerte de Chico Novarro

En el video que publicó en sus redes sociales, Cecilia Milone contó cuál es “su misión” tras la muerte de Chico Novarro, quien fue su gran amor: “Él no supo difundir su obra poética y ha sido uno extraordinario. Yo me voy a ocupar de que sea conocido todo su material”.

image.png

“La verdad es que no me estoy defendiendo. No tengo de qué defenderme. Sí quiero contar que él fue un hombre hermoso, una persona generosa. Que amó y cuidó a todos los seres que quiso, y yo fui muy cuidadosa con él. Las voy a mostrar al mundo. Esa es mi misión. Eso es lo que yo siento que tengo que hacer en este momento. Hoy siento eso. La loca. La loca se compró esa misión”, expresó en su descargo.

Su fallecimiento llevó a Milone a una profunda reflexión sobre su vida. “Yo me fui de mi casa a los dos meses. Pedí el divorcio a los seis meses. Que se muriera la persona que más feliz me hizo en la vida, puso en evidencia lo infeliz que me hacían”. Con total honestidad, confesó su dolor: “Se murió la persona que me quiso más que mi mamá. ¿Con qué me pueden lastimar? ¿A qué le puedo tener miedo, ahora? Se murió. Ya nadie puede hacerme daño”.