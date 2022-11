Selena Gómez habló sobre sus trastornos de bipolaridad: qué dijo. 

En una extensa e íntima entrevista que concedió la artista a la publicación Rolling Stone, la cual es portada del mes de diciembre y que se titula “Selena Gómez no estaba segura de sentirse lista para contar esta historia”, relata cómo fue su infancia y el momento en que recibió su diagnóstico psiquiátrico.

Del mismo modo, Selena revive los periodos de depresión que sufrió en torno al año 2015, cuando podía pasar semanas o meses sin salir de casa, postrada en su cama. En un punto de su vida, en 2018, empezó a escuchar voces y llegó a pasar meses hospitalizada en un “estado de paranoia” tal que sus amigos no eran capaces de reconocerla.

La artista se sinceró y achacó las causas de sus problemas de salud mental y de su infelicidad a que tampoco encajaba en “grupos impecables de chicas famosas”, ya que su “única amiga en la industria” era y es la cantautora Taylor Swift.

“Pensaba: ¿Todas estas cosas materiales me hacen feliz? Realmente no me gustaba quién era porque ni yo misma sabía quién era”, se extendió Gómez, quien después de 2018 fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkf-z1ZMzu8%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJTqy7jieYQeOOyZCAgK2TwTks2tBugrVCdq5SPZCvv9F7kgEYmjK2bLBizxhem2EH9R1cBfCGBeoVej2zK08p3bwRQM7wCq5xBLDMDi39UKESpaGgBCC7uyuJFJJpq9mTGt7yFjSL6zyV8EQlvvjCTtsaDwZDZD View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

La ex chica Disney comentó que “tuve que desintoxicarme y tuve que aprender a recordar ciertas palabras porque incluso olvidaba dónde estaba. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con ello porque eso no iba a desaparecer”.

La también empresaria de 30 años pensaba que todo el mundo conspiraba en su contra. Después, Gómez empezó a salir poco a poco de su paranoia, recibió su diagnóstico y empezó su tratamiento, que le llevó a probar varios tipos de medicación hasta que dio con la dosis adecuada.

Selena Gómez habla sobre su posible infertilidad

La cantante texana estrena este viernes en Apple TV+ 'Selena Gómez: My Mind & Me', un documental muy íntimo y personal en el que habla de estos vaivenes emocionales y de cómo el peso de los focos y su fulgurante éxito en redes sociales hicieron mella en su salud mental.

El documental también abarca otro tema que preocupa a la actriz de 30 años. Selena confiesa que, debido a su medicación de por vida para el trastorno bipolar, es muy probable queno pueda quedarse embarazada ni llevar un bebé a término.

En ese sentido, la artista manifestó que “eso es una cosa muy presente en mi vida”. Pero la actriz y cantante tiene claro que “sea como sea que estoy destinada a tenerlos, los tendré”.

La salud de Selena siempre fue un motivo de preocupación, ya que a este trastorno se le suma que también fue diagnosticada con la enfermedad autoinmune lupus, por la cual necesitó un trasplante de riñón y las complicaciones la llevaron a una cirugía de urgencia que casi acaba con su vida.