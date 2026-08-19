Sergio Feferovich vuelve a Jujuy: "La respuesta del público me sigue sorprendiendo"

Sergio Feferovich regresará a Jujuy para presentar nuevamente “La Música de las Ideas” , una propuesta que cruza el concierto de piano con el humor, la reflexión y la participación del público. La función será el domingo 30 de agosto, a las 20 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre.

Jujuy. Sergio Feferovich se presenta en el Teatro Mitre con "La Música de las Ideas"

En diálogo con Todo se Ve, por Canal 4 , el músico destacó especialmente el vínculo que mantiene con la provincia y la respuesta que encontró en sus anteriores presentaciones. “Ya estuve dos veces con La Música de las Ideas y varias veces más como turista . Es una provincia que me encanta y la respuesta de los jujeños fue maravillosa, así que estoy muy contento de volver”, expresó.

El director explicó que el espectáculo parte de la música, pero incorpora otros elementos que transforman cada función en una experiencia compartida. “ Es un concierto de piano que tiene mucho humor , algo de clase y también mucha participación de la gente . La respuesta del público me sigue sorprendiendo función tras función”, señaló.

Para el pianista, uno de los aspectos más significativos aparece cuando quienes asistieron no solo lo felicitan, sino que le cuentan qué generó la experiencia en sus propias vidas. “Cuando te felicitan, te felicitan a vos, pero cuando te agradecen, en cierta manera estás siendo un vehículo para que el otro se sienta mejor” , reflexionó.

Incluso recordó casos de personas que, después de verlo en el teatro, decidieron volver a estudiar piano o comenzar a cantar en un coro. Para Feferovich, esas experiencias le otorgan un sentido todavía mayor a su trabajo.

La música como espacio para las emociones

Durante la entrevista también habló sobre la capacidad que tiene la música para acompañar distintos estados emocionales y favorecer la comunicación. Feferovich destacó que el aprendizaje musical puede aportar especialmente durante la infancia y recordó además la existencia de la musicoterapia como disciplina que utiliza la música con objetivos terapéuticos.

“Cuando uno escucha música alegre se siente más alegre, y cuando escuchás música triste, si estás triste, te sentís acompañado. La música sirve para aliviar las penas y para enaltecer las alegrías”, sostuvo.

Esa combinación de emociones también forma parte de “La Música de las Ideas”. Según contó, uno de los momentos que más disfruta llega al final de cada presentación, cuando observa cómo el público abandona la sala. “Ver a la gente salir con tanta felicidad del teatro, con tanta linda energía, es una maravilla. Uno puede ver muchos videos y escuchar audios, pero la experiencia en vivo es realmente inigualable”, afirmó.

Una propuesta sin pantallas ni tecnología

El espectáculo que llegará al Teatro Mitre apuesta por una puesta sencilla, centrada en la música y en el contacto directo entre el artista y los espectadores. “Es un concierto de piano, pero con mucha alegría. Hay que cantar en conjunto, aprender, reírse y disfrutar la música”, explicó Feferovich.

A diferencia de otras propuestas escénicas, no habrá pantallas ni grandes recursos tecnológicos. La idea es recuperar la experiencia tradicional de sentarse en una sala y compartir un momento alrededor de la música.

“Sentarse en un teatro, escuchar música, emocionarse, reírse y aprender es una propuesta sencilla, pero tiene un efecto realmente conmovedor”, aseguró. El pianista también dejó una invitación directa para quienes todavía estén evaluando asistir: “Si pueden y tienen la forma de ir al teatro, vayan. Estamos en una época de muchas malas noticias por todos lados y regalarse un rato de disfrute no hay que postergarlo”.

De Bach y Mozart a los Beatles y Piazzolla

Otro de los ejes de “La Música de las Ideas” es la diversidad. El repertorio no queda encerrado en la música clásica y combina compositores y artistas de distintas épocas y estilos. Durante el espectáculo pueden aparecer obras de Bach y Mozart, pero también de The Beatles, George Gershwin y Astor Piazzolla.

Sergio Feferovich vuelve a Jujuy

Feferovich consideró paradójico que, en una época en la que prácticamente toda la música está disponible de manera inmediata, muchas personas terminen escuchando siempre contenidos similares. “La propuesta sirve para ampliar la paleta de colores de las cosas que podemos escuchar y después elegir qué nos gusta más. Si lo único que hacemos es hacerle caso al algoritmo que nos dice qué tenemos que escuchar, perdemos un poquito de libertad”, reflexionó.