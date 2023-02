Shakira y Karol G la rompieron con una canción para sus exs

Youtube explotó este viernes cuando Shakira y Karol G lanzaron su colaboración “TQG: Te quedó grande” , canción en la que ambas no se guardaron nada de la relación con sus ex parejas.

Desde el título hasta cada estrofa, cómo lo hizo Shakira en la sesión con Bizarrap, los apuntados fueron Gerard Piqué y Anuel AA, ex novio de Karol G. La canción formará parte del nuevo álbum de “la Bichota”, llamado “Mañana será bonito”.

La letra con dedicación

Karol G toma las riendas del tema y comienza ya, sin pelos en la lengua diciendo "la que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente, es como tapar una herida con maquillaje: no se ve pero se siente”.

Hace un par de semanas se supo de que Anuel AA, ya estaba con Yailin, justo después de haber terminado su relación de varios años con la colombiana Karol G. La cantante no tardó en dedicarle unas lineas y dejarle bien en claro algo: "dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito".

En el turno de Shakira, continúa con sus dardos a su ex marido y en la parte más pegadiza dice “ Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”.

Karol G & Shakira - TQG (Video Oficial) (Letra/Lyrics)

"Por acá ya no eres bienvenido", canta en su parte y con el mismo espíritu de las ‘mujeres no lloran, las mujeres facturan’ se reflejó con el estribillo: “Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta los shows, el parking y el pasaporte”.

Ambas cantantes que cumplieron con lo prometido, ya son furor en muchas partes del mundo y ratificaron a su público y al universo de la música que sus decepciones en el amor no las hieren, sino que las vuelven más éxitosas: “Volver contigo never. Tu eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”.

Presentaron el video en el Times Square en New York y hubo descontrol

"Hola, familia! Mensaje importantísimo: 18.45, para todos los que estén en Nueva York, corran a Times Square, que Shakira y yo les tenemos sorpresas. No van a querer perdérselo”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram por la noche.

La colombiana en dicho video, no se imaginó el gran revuelo que se generaría ya que horas mas tardes explotó el lugar con miles de fanáticos esperando que lanzaran el video con la canción.