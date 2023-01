El primer posteo de Gerard Piqué trás la canción de Shakira.

El ex futbolista y empresario convoca a un evento de su último emprendimiento, la “Kings League”. Se trata de una liga amateur de fútbol 7 co-creada con Ibai Llanos en la que participan streamers, ex deportistas y hasta periodistas. Cada uno capitanea uno de los doce equipos que participan del certamen que comenzó el 1 de enero y se puede seguir online a través de la plataforma Twitch.

https://twitter.com/3gerardpique/status/1612879789374996482 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Sin embargo, el posteo estaría dirigido al presidente de la Liga española de futbol, Javier Tebas, quien criticó la "Kings League". El dirigente había dicho que "ya veremos que es la Kings League, como circo me gusta, pero no es comparable" al ser consultado sobre la posible competencia entre ambas ligas.

La sesión de Shakira y Bizarap

Anoche se estrenó la Music Session #53 de Shakira con Bizarrap, donde la cantante colombiana tuvo frases durísimas contra su ex, Gerard Piqué.

"Tanto te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", indica. "Una loba como yo no está pa tipos como tu. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu", sigue. "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", agrega.

Inmediatamente generó un sinfín de repercusiones, memes y teorias sobre la relación y ruptura entre Shakira y Gerard Piqué que se convirtieron en el tema de este verano en las redes sociales.