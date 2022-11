Sharon Stone reveló que lucha contra un tumor tras un diagnóstico erróneo. 

Y agregó que “señoras en particular: No se dejen llevar. Busquen una segunda opinión. Puede salvarles la vida” y aclaró que estará “de baja” para recuperarse completamente de cuatro a seis semanas. “Gracias por sus cuidados. Todo está bien”, dijo Stone.

Esta no es la primera vez que Stone se enfrenta a un problema similar. En sus memorias, The beauty of living twice, reveló que debió someterse a una cirugía para extirpar tumores de sus pechos en los 90, y en 2001 sufrió un derrame cerebral.

En junio de este año, Stone se abrió en Instagram y reveló haber tenido nueve abortos espontáneos a lo largo de su vida en donde relató que “nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. He perdido nueve hijos por aborto espontáneo. No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero se nos hace sentir que es algo que hay que soportar en solitario y en secreto con una especie de sensación de fracaso”.

Y añadió que “en lugar de recibir la tan necesaria compasión y empatía y curación que tanto necesitamos, la salud y el bienestar femeninos dejados al cuidado de la ideología masculina se han vuelto laxos en el mejor de los casos, ignorantes de hecho, y violentamente opresivos en el esfuerzo”.

Que es un tumor fibroide, la enfermedad de Sharon Stone

Los tumores fibroides generalmente son masas no cancerosas que crecen en el útero y son difíciles de detectar porque son indoloros en el comienzo. Los miomas uterinos son crecimientos no cancerosos del útero que pueden causar dolor pélvico, sangrado menstrual abundante, micción frecuente y, raramente, dolor agudo.