Sofía "Jujuy" Jiménez y la terapia por la que supo por qué sufre en el amor

Sofia Jujuy Jiménez: "Te juro que si esa noche hacía lo mismo pero adentro de una casa y yo no me enteraba, estaba todo bien"

Los inicios de Sofía Jujuy Jiménez

En el año 2011, tuvo lugar un encuentro entre Gerardo Sofovich y ella, durante su visita al programa televisivo "Sábado Bus", conducido por Nicolás Repetto, donde ella ejercía el rol de secretaria. Fue en ese momento cuando Sofovich la notó y se dirigió hacia ella sin mucha introducción previa. “¿Te vendrías conmigo a Mar del Plata?”. Sofía acababa de regresar de Canadá, donde residió un año, y ni siquiera contaba con un representante. A partir de entonces sucedió de todo. Y no solo en su carrera profesional.

“Después de los 30 siento que ya empiezo a entender que me han pasado cosas fuertes –se sincera, en esta charla íntima con colegas de Infobae-. Que la vida me ha dado golpes, que me ha puesto personas muy diferentes a mí. Entendí que no todo el mundo es igual, y que siempre está bueno no marearse, volver a quien uno es. ¿Cómo lo hago? Conectando conmigo, meditando, haciendo cursos de manifestación, coaching. Es espectacular”.

Podría decirse que Sofi comenzó este viaje de manera fortuita en aproximadamente 2016, cuando su ex pareja experimentó un temor al vuelo. Queriendo brindarle apoyo, lo alentó a probar una terapia de memoria celular para superar algún trauma. En ese contexto, ella también se sumó a la experiencia. No se tiene certeza si luego de esa vivencia el joven en cuestión renovó su pasaporte y se aventuró a viajar sin restricciones. Lo que sí se sabe es que para Sofi, este acontecimiento marcó el inicio de una exploración en un nuevo universo, permitiéndole redescubrir su propio mundo interior.

“Yo ya estaba ahí, viste. Había golpeado la puerta, tenía mi turno y probé. ‘Yo siento que estoy bien, pero me intriga’, le digo (a la terapeuta). ‘Dale, vení’, me dice. Y estuve hora y media llorando, liberando. Ella hace terapias alternativas, biodescodificación, y la verdad que fue muy potente. ‘¡Ah, ¿dónde estaba todo esto?’, pensaba yo. No estaba viendo un montón de cosas porque, con esto que tengo de querer ver siempre lo positivo, había cosas que bloqueaba o no quería ver. O quizás no podía, por mi inmadurez”.

Sofía Jujuy Jiménez habló de lo bien que le hicieron las terapias alternativas

La incursión en prácticas terapéuticas alternativas como el reiki y las constelaciones familiares ha resultado esclarecedora en su indagación personal. Durante una sesión de constelaciones, ahondó en su conexión con el amor y descubrió que estaba afectada por patrones recurrentes arraigados desde su adolescencia, más vinculados a vivencias previas que a las influencias familiares que había supuesto inicialmente. Esta revelación le proporcionó un mayor autoconocimiento y la habilidad de discernir y decidir cómo enfrentar las vicisitudes de la existencia.

En el ámbito de las redes sociales, Sofía se ha destacado igualmente por su genuinidad, compartiendo tanto sus momentos de alegría como aquellos de tristeza. La revelación pública de la infidelidad de su ex pareja la impactó profundamente, principalmente debido a la falta de consideración y la deslealtad, más que por la exposición mediática. A pesar del dolor inicial, logró encontrar una serenidad interna al reconocer que esa relación no era la adecuada para ella. Este acontecimiento, a pesar de su dolor, le brindó lecciones valiosas sobre el amor propio y la escucha de su intuición, evidenciando su capacidad de evolución y aprendizaje frente a las adversidades.

Entre otro pasaje de la entrevista, se pudo escuchar el siguiente intercambio:

Sofía expresa su entusiasmo al describir este camino que inició hace casi ocho años y del cual no tiene intención de apartarse. Hace referencia, por ejemplo, al "potencial interior" y profundiza al respecto: “Pasó esto, me desestabilizó, me movió un poco para todos lados, pero dije: ‘Pará, no, no, no. ¿Quién soy yo? Yo sé quién soy, yo sé qué doy, sé cómo soy cuando soy una pareja, amiga, hija. Esto no me puede desarmar ni romper’. O sea, ya me rompieron otras parejas, pero era más chica, tenía menos herramientas”.

—Qué capacidad, qué entereza.

—Pienso que la vida es tan hermosa como para perder tanto tiempo llorando y estando triste por uno que, encima, no vale la pena. No, amor. Hay que llorar un poquito, tampoco taparlo y negarlo: es una realidad, pasó. Que atraviese. Una lloradita y, literal, a seguir. La vida es muy hermosa y sé que tiene cosas increíbles para darme. No sé si algún día me casaré, si tendré hijos. Me encantaría, pero tampoco me desespera. Va a llegar cuando tenga que llegar y ya.

—Sentimentalmente hablando, ¿hoy, en qué andas? Porque te adjudicaron una historia con alguien, que te mandó mensajes en el casamiento de Sol Pérez.

—Eso fue tierno y gracioso. Me acuerdo que en ese casamiento dije: “Bueno, a partir de hoy voy a estar disponible para conocer gente”. Ya habían pasado seis meses y tenía ganas de bailar y conocer, me lo iba a permitir, porque antes estaba como bloqueada.

—Y se ve que el ambiente lo leyó.

—(Risas) Abrí esa puertita a que lleguen candidatos y empezar a conocer. Y me divertí muchísimo: bailamos toda la noche. Pero no pasó más que eso porque está en España, no tenía que ser. Tampoco me voy a enganchar con el primero que conozca. ¡No way! Quiero conocer y estoy libre. Mi permitido esta temporada es conocer, es permitirme.

—Y en este conocer, ¿te bancás salir con varios a la vez?

—Te juro que es algo que estoy queriendo aplicar. Lo he charlado con mis amigas, nos reímos porque les digo: “¡Chicas, necesito tips para saber cómo chonguear!”. No engancharse o crearse una idea en la cabeza y ya flashear historia de amor, ¿entendés? Me pasa un montón eso. Me pasaba…

—¿Sos muy noviera?

—Sí, soy muy novia. Me encanta. Y para estar con alguien, digo, ir más allá, para conectar los cuerpos y demás, necesito una historia. O necesitaba; voy a hablar en pasado (risas). Porque quiero empezar a aplicar esta nueva versión en este 2024. Es todo un desafío.

—Con lo cual, salir con varios en una misma semana, cuesta…

—Sí. No sé si en una misma semana con varios… Por lo menos uno por semana. No. No sé cómo va a ser. Está empezando el año: si nos juntamos en seis meses, te cuento cómo me fue en todo este desafío y esta nueva etapa.

En una entrevista reciente, Sofía "Jujuy" Jiménez comparte su punto de vista sobre las relaciones y su percepción de la fama. Enfatiza su admiración por los atletas, destacando su dedicación y entrega en su labor. Respecto a los saludos recibidos en su cumpleaños, los percibe como algo común pero no les concede gran importancia, especialmente en Instagram, donde se concentra principalmente en los mensajes verificados y no profundiza mucho en los demás.

En relación con las expectativas en las relaciones, Sofía comparte sus reflexiones sobre las interrogantes y recomendaciones recibidas, tales como la frecuencia de comunicación con su pareja o la dinámica de pasar la noche en la casa del otro. Ella describe el término "chongo" como una oportunidad para divertirse sin ataduras ni presiones, disfrutando simplemente de lo que se experimenta en el momento. Además, menciona que algunas amigas le han ofrecido sugerencias sobre cómo manejar este tipo de relaciones, desde establecer una rutina regular hasta dejarse llevar por sus propios sentimientos.

Ella relata una historia reciente en la que el encuentro casual culminó con él tomando la iniciativa de comunicarse con ella, lo cual ilustra la autenticidad y frescura que distinguen sus vivencias.