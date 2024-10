Tini Stoessel hizo historia: primera argentina en Saturday Night Live

Tini Stoessel sigue expandiendo su carrera internacional y, este fin de semana, logró un nuevo hito : se convirtió en la primera argentina en cantar en el reconocido programa de televisión estadounidense Saturday Night Live. La cantante fue invitada por Chris Martin para interpretar en vivo el tema "We Pray" junto a la banda británica Coldplay, con quien ya había compartido escenario en Buenos Aires en 2022.

Luego de la presentación, Tini compartió en sus redes sociales: "Terminé de cantar y no podía sostener más la emoción y los nervios que sentí durante todos estos días. Gracias por sus mensajes, lxs amo mucho, estoy demasiado agradecida". Su emoción quedó en evidencia cuando, al terminar la performance, se llevó las manos al rostro en señal de incredulidad, mientras Chris Martin la consolaba.

Tini en Saturday Night

El debut de Tini en Saturday Night Live no solo marca un antes y un después en su carrera, sino que también es un paso significativo para los artistas argentinos que buscan abrirse camino en el exigente mercado estadounidense. Con más de 40 años al aire, el show humorístico es uno de los espacios televisivos más prestigiosos, y la participación de la cantante argentina refuerza su presencia en la escena internacional.

Tini ya había tenido una destacada participación con Coldplay en noviembre de 2022, cuando subió de manera improvisada al escenario para interpretar "Let Somebody Go" y su propio tema "Carne y Hueso". Desde entonces, su conexión con la banda liderada por Chris Martin se ha fortalecido, llevándola a este nuevo logro en su carrera.

La presencia de artistas argentinos en programas de gran repercusión internacional no es un fenómeno nuevo. En 2022, Nicki Nicole se presentó en el show de Jimmy Fallon, y Lali Espósito también tuvo su momento en Times Square. Ahora, Tini Stoessel suma su nombre a esta lista, consolidando su carrera como una de las artistas más importantes de Argentina en el escenario mundial.