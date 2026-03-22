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22 de marzo de 2026 - 08:46
Streaming.

Un clásico del suspenso de los 90 reaparece y conquista el ranking de Netflix

La película protagonizada por Ashley Judd y Tommy Lee Jones volvió a captar la atención del público con su trama de intriga, justicia y engaño.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Doble Riesgo.

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Dirigida por Bruce Beresford y protagonizada por Ashley Judd junto a Tommy Lee Jones, la película combina suspenso, drama judicial y una historia marcada por la traición y la venganza.

Una historia de injusticia y giro inesperado

La trama sigue a Libby Parsons, una mujer cuya vida cambia drásticamente cuando su esposo desaparece durante un viaje en barco. Acusada de asesinato y condenada, su historia toma un rumbo inesperado al descubrir que él en realidad sigue con vida y que todo fue un plan para incriminarla y cobrar un seguro.

Este punto introduce el eje central del film: el concepto de “doble riesgo”, una figura legal que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. A partir de allí, la protagonista inicia un camino cargado de tensión y búsqueda de justicia.

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Doble Riesgo, pel&iacute;cula de Netflix.

Doble Riesgo, película de Netflix.

Vigencia a casi tres décadas

En su estreno original, Doble riesgo tuvo un buen paso por taquilla y logró instalarse como uno de los thrillers característicos de su época. Si bien recibió críticas dispares, el público la convirtió en una opción popular dentro del género.

Hoy, a 27 años de su lanzamiento, el film vuelve a ganar notoriedad gracias al streaming, con una calificación de 6,5 en IMDb y un renovado interés por parte de nuevas generaciones.

Ficha técnica

  • Título original: Double Jeopardy
  • Dirección: Bruce Beresford
  • Guion: David Weisberg y Douglas Cook
  • Música: Normand Corbeil
  • Género: Thriller, drama, suspenso
  • País: Estados Unidos
  • Año: 1999
  • Duración: 105 minutos
  • Disponible en: Netflix

Embed - Double Jeopardy (1999) Official Trailer - Ashley Judd Movie HD

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