Un clásico del suspenso de los 90 reaparece y conquista el ranking de Netflix

Doble Riesgo.

El fenómeno de los clásicos que resurgen en el streaming vuelve a decir presente. En esta ocasión, el catálogo de Netflix impulsó el regreso de Doble Riesgo, un thriller emblemático de fines de los años noventa que hoy se ubica entre las producciones más vistas a nivel global.

Dirigida por Bruce Beresford y protagonizada por Ashley Judd junto a Tommy Lee Jones, la película combina suspenso, drama judicial y una historia marcada por la traición y la venganza.

Una historia de injusticia y giro inesperado La trama sigue a Libby Parsons, una mujer cuya vida cambia drásticamente cuando su esposo desaparece durante un viaje en barco. Acusada de asesinato y condenada, su historia toma un rumbo inesperado al descubrir que él en realidad sigue con vida y que todo fue un plan para incriminarla y cobrar un seguro.

Este punto introduce el eje central del film: el concepto de “doble riesgo”, una figura legal que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. A partir de allí, la protagonista inicia un camino cargado de tensión y búsqueda de justicia.

image Doble Riesgo, película de Netflix. Vigencia a casi tres décadas En su estreno original, Doble riesgo tuvo un buen paso por taquilla y logró instalarse como uno de los thrillers característicos de su época. Si bien recibió críticas dispares, el público la convirtió en una opción popular dentro del género. Hoy, a 27 años de su lanzamiento, el film vuelve a ganar notoriedad gracias al streaming, con una calificación de 6,5 en IMDb y un renovado interés por parte de nuevas generaciones. Ficha técnica Título original: Double Jeopardy

Double Jeopardy Dirección: Bruce Beresford

Bruce Beresford Guion: David Weisberg y Douglas Cook

David Weisberg y Douglas Cook Música: Normand Corbeil

Normand Corbeil Género: Thriller, drama, suspenso

Thriller, drama, suspenso País: Estados Unidos

Estados Unidos Año: 1999

1999 Duración: 105 minutos

105 minutos Disponible en: Netflix Embed - Double Jeopardy (1999) Official Trailer - Ashley Judd Movie HD

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