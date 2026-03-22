Un clásico del suspenso de los 90 reaparece y conquista el ranking de Netflix

Dirigida por Bruce Beresford y protagonizada por Ashley Judd junto a Tommy Lee Jones, la película combina suspenso, drama judicial y una historia marcada por la traición y la venganza.
Una historia de injusticia y giro inesperado
La trama sigue a Libby Parsons, una mujer cuya vida cambia drásticamente cuando su esposo desaparece durante un viaje en barco. Acusada de asesinato y condenada, su historia toma un rumbo inesperado al descubrir que él en realidad sigue con vida y que todo fue un plan para incriminarla y cobrar un seguro.
Este punto introduce el eje central del film: el concepto de “doble riesgo”, una figura legal que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. A partir de allí, la protagonista inicia un camino cargado de tensión y búsqueda de justicia.
Vigencia a casi tres décadas
En su estreno original, Doble riesgo tuvo un buen paso por taquilla y logró instalarse como uno de los thrillers característicos de su época. Si bien recibió críticas dispares, el público la convirtió en una opción popular dentro del género.
Hoy, a 27 años de su lanzamiento, el film vuelve a ganar notoriedad gracias al streaming, con una calificación de 6,5 en IMDb y un renovado interés por parte de nuevas generaciones.
Ficha técnica
Título original: Double Jeopardy
Dirección: Bruce Beresford
Guion: David Weisberg y Douglas Cook
Música: Normand Corbeil
Género: Thriller, drama, suspenso
País: Estados Unidos
Año: 1999
Duración: 105 minutos
Disponible en: Netflix
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