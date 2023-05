Virginia Lago furiosa con Adrián Suar: el motivo

Ante esto, una de las ideas a las que siempre acude el "Chueco" es a los cambios de horario de algunos programas, y esto es lo que a Virginia Lagos la enfureció. " Hay que respetar al público, sin ellos no hacemos nada . Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción ". Con estas frases, empezó a aclarar que no está para nada conforme con las decisiones del gerente de programación del canal .

Es que la segunda temporada de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2" ha generado una gran decepción en materia de rating, y desde El Trece aplican variantes para revertir la situación, modificando su horario. Sin embargo, esta decisión que no ha logrado ayudar al rating de la ficción.

El canal del solcito decidió atrasar la emisión de "ATAV 2" una vez más, pero su nuevo horario resultó en números aún más desastrosos.

Por esta razón, envuelta en una visible indignación, Virginia Lagos señaló: "La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción". De esta manera, admitió que los permanentes cambios no hacen más que perjudicar a la telenovela.

Para finalizar, se mostró contenta con el papel que le toca en Argentina, tierra de amor y venganza: "Es un personaje que quiero mucho desde el momento que me lo ofrecieron, y agradezco mucho estar contando esta historia". De igual manera, , todo podría estar próximo a terminar con motivo del poco rating.