Yanina Latorre y su reacción tras no ganar en su terna

Yanina Latorre no pudo obtener el premio a mejor panelista en los Martín Fierro 2023.

Yanina Latorre no obtuvo el premio en la categoría de mejor panelista en los Martín Fierro 2023, lo cual provocó que expresara su tristeza abiertamente tras el reconocimiento a Mariel Di Lenarda. Tanto Diego Latorre como Ángel De Brito salieron en su apoyo y defensa.

Mediante una publicación en su historia de Instagram, Yanina Latorre compartió: "Ustedes son los únicos que saben lo que es bueno. Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles, ¡perdí! Están todos indignados". Luego de estas declaraciones, se percibieron unos breves, pero contundentes comentarios de los hombres que la acompañaban.