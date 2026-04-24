Estado de las rutas este viernes 24 de abril en Jujuy: hay varios tramos complicados

Estado de las rutas este viernes 24 de abril en Jujuy - Imagen creada con IA

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy informó cual es el estado de las rutas en los diferentes puntos del territorio provincial debido a las intensas lluvias y la crecida de ríos, lo que provocó cortes totales y sectores con circulación peligrosa.

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Las autoridades confirmaron que varias rutas se encuentran completamente cortadas, principalmente por la crecida de ríos y el deterioro de la calzada.

Entre los tramos más afectados se destacan:

Ruta Provincial 48, en el tramo Carmen, con corte total por crecida de río.

Ruta Provincial 37, camino a El Talar, también interrumpida por la misma causa.

Ruta Provincial 22, en El Pongo.

Ruta Provincial 20, en los sectores de Los Blancos y El Cucho.

Ruta Provincial 29, a la altura del río Tesorero.

Desde el organismo provincial solicitaron evitar circular por estas zonas hasta nuevo aviso, ya que las condiciones representan un riesgo para la seguridad vial.

Sectores transitables con extrema precaución

Por otra parte, una gran cantidad de rutas permanecen habilitadas pero con importantes complicaciones, como derrumbes, sedimentos sobre la calzada, caminos deteriorados y sectores con superficie inestable.

Entre los puntos más comprometidos figuran:

Ruta Provincial 83, a la altura de Abra de Caña y en el paraje Aguada de Tidre, con desmoronamientos.

Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza, afectada por derrumbes.

Ruta Nacional 9, en Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.

Ruta Nacional 40, en distintos tramos con superficie blanda, caminos borrados y cortes parciales, incluyendo sectores como Cañadón de Oros y el río San Juan de Oro.

Ruta Provincial 4, en el acceso a Laguna de Yala.

También se reportan complicaciones en rutas provinciales como la 26, 73, 19, 73B, 6, 7, 75, 11, 64, 65, 67 y 40, entre otras, donde se recomienda circular únicamente si es necesario.

Desvíos y trabajos en rutas nacionales

En cuanto a las rutas nacionales, se informó que:

En la Ruta Nacional 34, a la altura de Manantiales, hay desvíos de tránsito y se solicita circular con máxima precaución.

En la Ruta Nacional 52, en el kilómetro 50 (paraje Ronqui Angosto), se realizan tareas de reparación de la calzada.

En el tramo entre Salinas Grandes y el empalme con la RP 70, se detectó presencia de baches.

Recomendaciones para los conductores

Ante este escenario, las autoridades viales recomiendan:

Evitar viajes innecesarios hacia zonas afectadas.

Consultar el estado actualizado de rutas antes de salir.

Respetar señalización y desvíos.

Circular a baja velocidad y con extrema precaución.

El estado de las rutas continúa siendo monitoreado de forma permanente, mientras se espera una mejora en las condiciones climáticas que permita normalizar la circulación en toda la provincia.