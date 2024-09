Estados Unidos - MLS: New York City FC vs Inter Miami Semana 27

New York City FC recibe en el Yankee Stadium a Inter Miami el sábado 21 de septiembre a las 15:00 (hora Argentina).

Por la semana 27 del torneo Estados Unidos - MLS 2024, Inter Miami y New York City FC se enfrentan el sábado 21 de septiembre desde las 15:00 (hora Argentina), en el Yankee Stadium.

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

New York City FC terminó con un empate en frente a Philadelphia Union en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 8 goles y sumó 6 a favor.

En la fecha pasada, Inter Miami finalizó con un empate - ante Atlanta United. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 11 goles y su valla fue vencida 3 veces.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y fue un empate por 1 a 1.

Durante la próxima jornada, New York City FC se medirá frente a New York Red Bulls en el tan esperado Derbi de New York. El duelo se llevará a cabo en el estadio Red Bull Arena, el 28 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina).

Próximos partidos de New York City FC en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 27: vs Inter Miami: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs New York Red Bulls: 28 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Cincinnati: 2 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Nashville SC: 5 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs CF Montréal: 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Próximos partidos de Inter Miami en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 27: vs New York City FC: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs Charlotte FC: 28 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Columbus Crew: 2 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Toronto FC: 5 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New England Revolution: 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Horario New York City FC e Inter Miami, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

