La previa del choque de New York Red Bulls ante Atlanta United, a disputarse en el estadio Red Bull Arena el sábado 21 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina).

. Estados Unidos - MLS: New York Red Bulls vs Atlanta United Semana 27

New York Red Bulls recibirá a Atlanta United, en el marco de la semana 27 del torneo Estados Unidos - MLS 2024, el próximo sábado 21 de septiembre a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Red Bull Arena.

New York Red Bulls sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Chicago Fire. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Atlanta United obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Inter Miami. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y el marcador favoreció a New York Red Bulls con un marcador de 4-0.

New York Red Bulls enfrentará en la siguiente jornada a New York City FC, en lo que será una nueva edición del Derbi de New York. El encuentro tendrá lugar en el estadio Red Bull Arena y se jugará el 28 de septiembre a partir de las 20:30 (hora Argentina).

Próximos partidos de New York Red Bulls en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 28: vs New York City FC: 28 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Toronto FC: 2 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Atlanta United: 5 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Columbus Crew: 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Próximos partidos de Atlanta United en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 27: vs New York Red Bulls: 21 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Philadelphia Union: 28 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs CF Montréal: 2 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New York Red Bulls: 5 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Horario New York Red Bulls y Atlanta United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

