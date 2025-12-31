miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 10:47
Fin de año.

Estas son las mejores 20 frases para enviar en Año Nuevo a tus seres queridos

Para darle un toque propio a tus saludos, conoce esta selección de 20 frases listas para usar: solo elegí la que más te guste y compartila este Año Nuevo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
20 mensajes de Año Nuevo para copiar, pegar y enviar a tus seres queridos.

20 mensajes de Año Nuevo para copiar, pegar y enviar a tus seres queridos.

Con la llegada del Año Nuevo, empiezan a circular desde las primeras horas los saludos y buenos deseos, y surge la duda habitual: ¿qué escribir? A continuación, te ofrecemos 20 frases para que elijas la opción que más te guste y la compartas con tus seres queridos.

Año nuevo
Año nuevo.

Año nuevo.

Mensajes de Año Nuevo para enviar

  • ¡Feliz Año Nuevo! Que este nuevo año esté lleno de alegría, amor y éxitos para ti y tus seres queridos.

  • Que cada día del nuevo año esté lleno de nuevas oportunidades, experiencias y momentos inolvidables. ¡Felices fiestas!

  • Que el año nuevo traiga consigo paz, prosperidad y felicidad. ¡Brindemos por un año lleno de éxitos!

  • En este Año Nuevo, que encuentres amor en cada rincón y que la esperanza ilumine tu camino. ¡Felices celebraciones!

  • Que el año que viene te regale la fortaleza para superar desafíos y la sabiduría para apreciar las pequeñas alegrías. ¡Feliz 2024!

brindis
brindis
brindis

  • Que este Año Nuevo sea el comienzo de nuevos logros y la continuación de tus éxitos. ¡Salud y felicidad para todos!

  • En estas fechas tan especiales, deseo que el próximo año esté lleno de sueños cumplidos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!

  • Que cada día del nuevo año esté lleno de amor, risas y momentos que te hagan sentir agradecido. ¡Felicidades!

  • ¡Año Nuevo, vida nueva! Que este año te traiga nuevas oportunidades y emocionantes aventuras. ¡Celebremos juntos!

  • Que el año que viene esté lleno de amor, amistad y momentos inolvidables. ¡Te deseo un Feliz Año Nuevo!

  • Que este nuevo año te brinde la felicidad que mereces y el éxito que has estado buscando. ¡Felices fiestas!

  • Que la alegría de estas fechas se extienda durante todo el próximo año. ¡Feliz Año Nuevo, lleno de bendiciones!

  • En este Año Nuevo, deseo que cada día esté lleno de amor, paz y gratas sorpresas. ¡Brindo por un año increíble!

brindis

  • Que el Año Nuevo te traiga la oportunidad de cumplir tus sueños y la valentía para perseguirlos. ¡Felicidades!

  • Que la magia de la temporada navideña perdure a lo largo del próximo año. ¡Que tengas un próspero y alegre Año Nuevo!

  • ¡Que la luz del Año Nuevo ilumine tu camino y te guíe hacia el éxito y la felicidad! ¡Felicidades!

  • Que cada día del próximo año esté lleno de sonrisas, momentos especiales y gratas sorpresas. ¡Feliz 2024!

  • ¡Aprovechemos este Año Nuevo para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo con esperanza y alegría! ¡Salud!

  • Que el próximo año esté lleno de oportunidades emocionantes, amor duradero y momentos que atesores para siempre. ¡Felicidades!

  • ¡Feliz Año Nuevo! Que este año te traiga prosperidad, salud y muchas razones para sonreír. ¡Que sea un año inolvidable!

