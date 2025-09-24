miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 08:09
B Nacional

Estudiantes (BA) vs Colón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

La previa del choque de Estudiantes (BA) ante Colón, a disputarse en el estadio Ciudad de Caseros el sábado 27 de septiembre desde las 17:30 (hora Argentina).

Estudiantes (BA) vs Colón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Estudiantes (BA) recibirá a Colón, en el marco de la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Caseros.

Lee además
por la fecha 33 de la zona a se enfrentaran gimnasia y tiro y atlanta

Por la fecha 33 de la zona A se enfrentarán Gimnasia y Tiro y Atlanta
tristan suarez vs racing (cba): previa, horario y como llegan para la fecha 33 de la zona a de la primera nacional

Tristán Suárez vs Racing (Cba): previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional

Así llegan Estudiantes (BA) y Colón

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional

Estudiantes (BA) viene de vencer a Temperley con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional

Colón obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Dep. Morón. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 3 y ha empatado 1, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.


Fecha y rival de Estudiantes (BA) en el próximo partido de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 34: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Colón en el próximo partido de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 34: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (BA) y Colón, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la fecha 33 de la zona A se enfrentarán Gimnasia y Tiro y Atlanta

Tristán Suárez vs Racing (Cba): previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional

Def. de Belgrano vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

Dep. Morón vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

Talleres (RE) vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
River va por la remontada ante Palmeiras para avanzar a semifinales en la Copa Libertadores. video
Copa Libertadores.

River Plate enfrenta a Palmeiras esta noche en Brasil

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel