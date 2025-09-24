Estudiantes (BA) vs Colón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Estudiantes (BA) recibirá a Colón, en el marco de la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Caseros.

Así llegan Estudiantes (BA) y Colón El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional Estudiantes (BA) viene de vencer a Temperley con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional Colón obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Dep. Morón. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 3 y ha empatado 1, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Fecha y rival de Estudiantes (BA) en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Colón en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (BA) y Colón, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

