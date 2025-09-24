Estudiantes (BA) vs Colón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

Estudiantes (BA) recibirá a Colón, en el marco de la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Caseros.
Así llegan Estudiantes (BA) y Colón
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional
Estudiantes (BA) viene de vencer a Temperley con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 11.
Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional
Colón obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Dep. Morón. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 3 y ha empatado 1, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
Fecha y rival de Estudiantes (BA) en el próximo partido de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 34: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Colón en el próximo partido de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 34: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (BA) y Colón, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.