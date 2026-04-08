Estudiantes (RC) vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

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El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 21:45 (hora Argentina), Barracas Central visita a Estudiantes (RC) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Estudiantes (RC) y Barracas Central Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) viene de empatar ante Aldosivi por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 5 goles marcados y ninguno en el arco rival.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Sarmiento. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 5 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Barracas Central: 11 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Gimnasia: 18 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Rosario Central: 24 de abril - 19:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Estudiantes (RC): 11 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Belgrano: 20 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Racing Club: 24 de abril - 21:30 (hora Argentina) Horario Estudiantes (RC) y Barracas Central, según país Argentina: 21:45 horas

Colombia y Perú: 19:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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