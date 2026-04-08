Estudiantes vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Estudiantes recibe el próximo sábado 11 de abril a Unión por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.
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Estudiantes recibe el próximo sábado 11 de abril a Unión por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Estudiantes cayó 0 a 1 ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .
Unión llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Dep. Riestra. Ha empatado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 7 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Yael Falcón Pérez.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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