Independiente Riv. (M) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

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El juego entre Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors se disputará el próximo sábado 11 de abril por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) ganó por 2-0 el juego pasado ante Tigre. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura En la jornada anterior, Argentinos Juniors derrotó 3-2 a Banfield. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente Riv. (M) lo ganó por 2 a 1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Darío Herrera.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Argentinos Juniors: 11 de abril - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Banfield: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): 11 de abril - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: 18 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Huracán: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina) Horario Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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