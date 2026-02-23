Estudiantes (RC) vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:30 (hora Argentina) el próximo jueves 26 de febrero, Huracán visita a Estudiantes (RC) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Así llegan Estudiantes (RC) y Huracán Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival San Lorenzo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Huracán y Dep. Riestra, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

Durante los 2 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 2 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1984, y Huracán se impuso por 1 a 2. Maximiliano Mascheroni es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Instituto: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Belgrano: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aldosivi: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Horario Estudiantes (RC) y Huracán, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela: 18:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.