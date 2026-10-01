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1 de octubre de 2026 - 12:20
Liga Profesional

Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Estudiantes (RC) y Racing Club se enfrentan en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, con el arbitraje de Felipe Viola. El duelo se jugará el domingo 4 de octubre desde las 21:30 (hora Argentina).

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Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Estudiantes (RC) y Racing Club se disputará el próximo domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

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Así llegan Estudiantes (RC) y Racing Club

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

Estudiantes (RC) busca levantarse de su derrota ante Belgrano en el Julio César Villagra. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Racing Club derrotó 3-1 a Sarmiento. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 9 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Racing Club lo ganó por 2 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Felipe Viola.


Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs River Plate: 10 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Belgrano: 11 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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