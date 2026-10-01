Estudiantes (RC) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

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El juego entre Estudiantes (RC) y Racing Club se disputará el próximo domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y Racing Club En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura Estudiantes (RC) busca levantarse de su derrota ante Belgrano en el Julio César Villagra. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura En la jornada anterior, Racing Club derrotó 3-1 a Sarmiento. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 9 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Racing Club lo ganó por 2 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Felipe Viola.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs River Plate: 10 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Belgrano: 11 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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