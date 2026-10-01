Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 4 de octubre a Tigre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Argentinos Juniors y Tigre Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors cayó 0 a 1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre llega a este encuentro con una derrota ante Vélez por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 7.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Platense: 11 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Banfield: 10 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.