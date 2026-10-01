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1 de octubre de 2026 - 12:08
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Argentinos Juniors vs Tigre. El duelo, a disputarse en el Olímpico de Córdoba el domingo 4 de octubre, comenzará a las 19:15 (hora Argentina) y será dirigido por Andrés Gariano.

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Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 4 de octubre a Tigre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

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Así llegan Argentinos Juniors y Tigre

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors cayó 0 a 1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre llega a este encuentro con una derrota ante Vélez por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 7.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Platense: 11 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Banfield: 10 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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