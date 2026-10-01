Argentinos Juniors vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 4 de octubre a Tigre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.
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Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 4 de octubre a Tigre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Argentinos Juniors cayó 0 a 1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .
Tigre llega a este encuentro con una derrota ante Vélez por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 7.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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