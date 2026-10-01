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1 de octubre de 2026 - 11:07
Liga Profesional

Huracán vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Huracán y Aldosivi, que se jugará el domingo 4 de octubre desde las 14:45 (hora Argentina) en la Quema. Dirige Nazareno Arasa.

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Huracán vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Aldosivi y Huracán se enfrentarán en la Quema el próximo domingo 4 de octubre desde las 14:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

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Así llegan Huracán y Aldosivi

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán venció por 2-1 a River Plate. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atlético Tucumán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 10 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 0.

Nazareno Arasa fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Barracas Central: 10 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Sarmiento: 9 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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