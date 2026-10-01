Huracán vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Aldosivi y Huracán se enfrentarán en la Quema el próximo domingo 4 de octubre desde las 14:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.
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Aldosivi y Huracán se enfrentarán en la Quema el próximo domingo 4 de octubre desde las 14:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Huracán venció por 2-1 a River Plate. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.
Aldosivi viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atlético Tucumán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 10 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 0.
Nazareno Arasa fue designado para controlar el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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