Huracán vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

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Aldosivi y Huracán se enfrentarán en la Quema el próximo domingo 4 de octubre desde las 14:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Huracán y Aldosivi Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Huracán venció por 2-1 a River Plate. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atlético Tucumán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 10 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 0. Nazareno Arasa fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Barracas Central: 10 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Sarmiento: 9 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Huracán y Aldosivi, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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