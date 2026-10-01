Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

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Belgrano y Talleres se enfrentarán en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo domingo 4 de octubre desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Talleres y Belgrano Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres viene de caer por 1 a 3 frente a Instituto. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura Belgrano viene de un triunfo 2 a 1 frente a Estudiantes (RC). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 5 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano se llevó la victoria por 0 a 1. Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Independiente: 11 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Racing Club: 11 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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