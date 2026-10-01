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1 de octubre de 2026 - 11:50
Liga Profesional

Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Talleres y Belgrano, que se jugará el domingo 4 de octubre desde las 17:00 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes. Dirige Facundo Tello Figueroa.

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Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Belgrano y Talleres se enfrentarán en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo domingo 4 de octubre desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

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Así llegan Talleres y Belgrano

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres viene de caer por 1 a 3 frente a Instituto. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano viene de un triunfo 2 a 1 frente a Estudiantes (RC). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 5 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano se llevó la victoria por 0 a 1.

Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Independiente: 11 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Racing Club: 11 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y Belgrano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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