Estudiantes (RC) vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

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El juego entre Estudiantes (RC) y River Plate se disputará el próximo domingo 22 de marzo por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 17:45 (hora Argentina) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y River Plate En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) busca levantarse de su derrota ante Racing Club en el Presidente Perón. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura En la jornada anterior, River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 3 en su arco.

De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1984, y River Plate lo ganó por 3 a 2. El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas

Colombia y Perú: 15:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas

Venezuela: 16:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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