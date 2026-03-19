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19 de marzo de 2026 - 11:14
Liga Profesional

Estudiantes (RC) vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Estudiantes (RC) y River Plate se enfrentan en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, con el arbitraje de Nazareno Arasa. El duelo se jugará el domingo 22 de marzo desde las 17:45 (hora Argentina).

Estudiantes (RC) vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Estudiantes (RC) y River Plate se disputará el próximo domingo 22 de marzo por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 17:45 (hora Argentina) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

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Así llegan Estudiantes (RC) y River Plate

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

Estudiantes (RC) busca levantarse de su derrota ante Racing Club en el Presidente Perón. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

En la jornada anterior, River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 3 en su arco.

De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1984, y River Plate lo ganó por 3 a 2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela: 16:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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