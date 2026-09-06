Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Pincha y Corinthians el miércoles 9 de septiembre, a las 21:30 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.

Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense

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El encuentro será supervisado por Esteban Ostojich, el juez encargado.

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