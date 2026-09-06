domingo 06 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2026 - 13:45
Copa Libertadores

Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Estudiantes y Corinthians se miden en el Tierra de Campeones el miércoles 9 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina) y Esteban Ostojich es el elegido para dirigir el partido.

+ Seguir en
Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Pincha y Corinthians el miércoles 9 de septiembre, a las 21:30 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.

Lee además
palmeiras vs liga de quito: previa, horario y como llegan para la llave 3 de la copa libertadores

Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
por la llave 4 se enfrentaran fluminense y platense

Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense

El encuentro será supervisado por Esteban Ostojich, el juez encargado.

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Corinthians 1 vs Rosario Central 0 (20 de agosto)
Horario Estudiantes y Corinthians, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense

Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600

Gimnasia y Esgrima de Mendonza empató con Boca Juniors 2 a 2 sobre el final

Lo que se lee ahora
Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600 video
Deportes.

Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600

Por  Agustina Medina

Las más leídas

El parque de diversiones emitió un comunicado por lo sucedido en la noche del viernes
Jujuy.

Comunicado del parque de diversiones donde ocurrió la tragedia

Vélez Sarsfield eliminado de la Copa Argentina 
Deportes.

Vélez Sarafield reclamó ante la AFA la eliminación de Boca Juniors de la Copa Argentina

Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600 video
Deportes.

Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600

FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma
Jujuy.

FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma

Caniche (Foto: Food for Joe)
Jujuy.

Suspendieron la Canicheada en Jujuy por mal tiempo y ya tiene nueva fecha

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel