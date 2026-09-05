Gimnasia y Esgrima de Mendonza empató con Boca Juniors 2 a 2 sobre el final

Boca Juniors tenía la victoria en sus manos, pero Gimnasia de Mendoza se lo empató 2-2 en el final del partido , por la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y terminó repartiendo puntos con el conjunto mendocino.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso y cambiante. Gimnasia comenzó mejor y estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos, cuando un centro encontró a O'Connor, cuyo remate fue desviado por Álvaro Montero y terminó impactando en el palo. La defensa de Boca completó la acción despejando la pelota sobre la línea.

A los 10 minutos, el partido se detuvo para realizar un minuto de aplausos en homenaje a Lionel Messi , en el marco del reconocimiento dispuesto por la AFA por su retiro de la Selección argentina.

A los 16 minutos llegó la apertura del marcador. Boca salió rápidamente de contra y, después de un remate de Belmonte que fue bloqueado, Alan Velasco tomó el rebote en el borde del área y sacó un espectacular disparo colocado que se metió en el ángulo . La alegría xeneize duró apenas dos minutos. A los 18, una serie de rebotes dentro del área de Boca terminó favoreciendo a Ignacio Sabatini , quien se impuso físicamente y sacó un potente remate para establecer el 1-1. El partido se hizo de ida y vuelta, con Gimnasia teniendo mayor posesión y Boca intentando aprovechar los espacios mediante ataques rápidos.

A los 37 minutos, el Xeneize volvió a golpear. Alan Velasco habilitó de taco a Gorosito, quien ingresó al área y envió un centro bajo. Kevin Zenón apareció en el lugar indicado y solamente tuvo que empujar la pelota para poner el 2-1. Boca incluso tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia antes del descanso. Velasco recibió una pelota en el área después de una buena contra, remató cruzado y la pelota terminó pegando en el palo.

Boca tuvo chances para liquidarlo

En el segundo tiempo, Gimnasia salió decidido a buscar el empate. Boca, en cambio, encontró espacios para intentar sentenciar el encuentro. A los nueve minutos, Leonel Flores tuvo una gran oportunidad para marcar el tercero. El juvenil ingresó a toda velocidad al área y quiso superar a Rigamonti con una definición por encima del arquero, pero Ezequiel Muñoz apareció sobre la línea y evitó el gol.

Gimnasia también tuvo sus oportunidades. Matías Recalde ingresó al área y sacó un remate cruzado que pasó cerca del arco defendido por Montero. Con el correr de los minutos, el partido se volvió cada vez más cortado y disputado, con numerosas faltas y mucha intensidad.

Gimnasia fue por el empate y lo encontró en el descuento

En el tramo final, Gimnasia se volcó completamente al ataque y comenzó a llenar el área de Boca con centros. El Xeneize retrocedió demasiado y perdió capacidad para salir de contra. Incluso el conjunto mendocino había conseguido marcar el empate, pero el tanto fue anulado. Sin embargo, cuando Boca parecía encaminarse hacia una victoria importante como visitante, llegó el golpe definitivo.

A los 47 minutos del segundo tiempo, después de un centro y una serie de rebotes dentro del área, Esteban Fernández apareció desde el borde del área y sacó un potente remate bajo que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-2 definitivo.

Así, Boca dejó escapar dos puntos en el final. El Xeneize estuvo dos veces arriba en el marcador y tuvo oportunidades para liquidar el encuentro, pero Gimnasia no se rindió y consiguió un empate agónico ante su público.