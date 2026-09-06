Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Palmeiras recibe a LDU Quito el próximo miércoles 9 de septiembre. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Copa Libertadores se jugará desde las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Nubank Parque.
En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras resultó vencedor por 4 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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