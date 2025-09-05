Eugenia Quevedo respondió a las críticas tras cantar el himno en el partido de la Selección

Eugenia Quevedo.

En una noche cargada de simbolismo por la despedida de Lionel Messi en el Monumental, Euge Quevedo fue el centro de atención cuando entonó el Himno Nacional sin acompañamiento musical. La emoción, el nerviosismo y las expectativas se amalgamaron en un momento que la artista describió como “un desafío gigante”.

Desde el micro que la trasladaba a Córdoba, compartió sus primeros sentimientos a Cadena 3: “En el momento que me paré ahí... lo primero que dije fue: ‘¿qué hago acá? ¿Quién me mandó a venir acá?’" Remarcó que la presión le tensaba la respiración y la garganta.

En un acto de franqueza y valentía, enfrentó las críticas: “Supongo que habrán esperado quizás una versión lírica... Pero la realidad es que para hacer algo así requiere de mucha preparación y no es lo que yo hago justamente, yo canto popular… trato de respetar la versión del himno, pero el estilo siempre va a ser el mío”.

Quevedo aprovechó para enviar un mensaje a quienes juzgan desde la comodidad del hogar: “Es superfácil pararse como espectador y opinar... Pero detrás de todo eso hay un ser humano que está pasando por una angustia, por un estrés, por una crisis...”.

Además, confesó que su mayor temor era quebrarse en llanto por la emoción: “Mi miedo era largarme a llorar… pero gracias a Dios canté en un estado de shock que estuvo bueno porque lo hice como por inercia”. Para cerrar, reflexionó con orgullo y gratitud: “Me gusta haber tenido el coraje de pararme y hacerlo. Me siento realmente muy orgullosa de eso… lo logré”. Embed - Eugenia Quevedo cantando el Himno Nacional Argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.