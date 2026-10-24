Excursionistas es campeón y ascendió a la Primera Nacional

Excursionistas se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y logró el ascenso a la Primera Nacional tras golear 4-0 a Sportivo Italiano este sábado. El equipo dirigido por Rodrigo Bilbao cerró una campaña histórica con una contundente victoria en su estadio de Pampa y Miñones, en el Bajo Belgrano.

El Verde llegó al encuentro con la posibilidad de coronar una gran temporada y no dejó pasar la oportunidad. Desde los primeros minutos tomó el protagonismo y comenzó a construir una goleada que terminó desatando los festejos en el norte porteño.

Los goles de Excursionistas ante Sportivo Italiano El conjunto local abrió el marcador apenas a los 2 minutos de juego. David Ledesma ganó de cabeza tras un tiro libre desde la izquierda y venció al arquero Gonzalo Yordán para poner el 1-0.

A la media hora llegó el segundo tanto. Mariano Arango tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal, pero falló su remate. Sin embargo, aprovechó el rebote y convirtió el 2-0. Antes del descanso, Excursionistas volvió a golpear. Gabriel Tellas conectó un cabezazo que, con la ayuda del travesaño, terminó dentro del arco para establecer el 3-0 ante un Sportivo Italiano que no encontraba respuestas.

En el complemento, Miguel López se encargó de sellar el resultado definitivo y completar la goleada por 4-0. Excursionistas vuelve a la Primera Nacional Con esta victoria, el equipo de Rodrigo Bilbao se quedó con el título de la Primera B Metropolitana 2026 y consiguió el esperado ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. La consagración llegó en su propia cancha, donde los jugadores pudieron celebrar el campeonato después de una temporada que terminó con el objetivo cumplido. De esta manera, Excursionistas cerró un 2026 inolvidable, con el título de campeón y el regreso a la Primera Nacional.

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