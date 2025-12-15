Extienden el plazo de inscripción para el torneo de fútbol infantil Manuel "Negro" Guerrero

El plazo de inscripción para participar del torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero” fue extendido hasta este martes 16 de diciembre, por lo que los clubes interesados aún cuentan con tiempo para sumarse a una nueva edición del certamen.

Fútbol infantil Fútbol infantil Últimos días para anotarse Desde la organización informaron que las inscripciones se realizan de manera presencial en Humahuaca 95, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21. Además, para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 3884374431.

Cuándo y dónde se jugará el torneo El torneo se disputará entre los días 19 y 21 de diciembre, y tendrá como sedes principales el estadio “23 de Agosto” y el complejo Papel Noa, dos escenarios emblemáticos para el fútbol local.

Torneo de fútbol infantil Negro Guerrero Torneo de fútbol infantil Negro Guerrero Categorías habilitadas El certamen está destinado a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con el objetivo de promover el deporte, la recreación y la competencia sana entre los más chicos.

Un torneo que homenajea al fútbol jujeño El torneo lleva el nombre de Manuel “El Negro” Guerrero, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del fútbol en la provincia, consolidándose como una propuesta deportiva y formativa para las divisiones infantiles. Desde la organización invitaron a los clubes a aprovechar la extensión del plazo y ser parte de un evento que año tras año convoca a numerosas instituciones y familias jujeñas.

