Extrabajadores del Banco Provincia podrán iniciar el trámite para acceder a un reconocimiento

El Gobierno de Jujuy habilitó el procedimiento para que extrabajadores del Banco de la Provincia de Jujuy que cumplan con los requisitos establecidos puedan solicitar un reconocimiento pecuniario extraordinario de $10 millones. La recepción de la documentación comenzará el martes 10 de noviembre en la Escribanía de Gobierno, ubicada en Casa de Gobierno.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 6087-JG-2026 y reglamentada por la Resolución N° 230-HF-2026 del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El reconocimiento consiste en una suma total, única y definitiva de $10 millones, que será pagada en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Quiénes pueden acceder
Podrán iniciar el trámite quienes acrediten haber tenido una relación laboral activa y dependiente con el Banco de la Provincia de Jujuy al momento de su privatización y transformación, dispuesta por la Ley Provincial N° 4.838, y que no hayan sido desvinculados antes de su sanción.
También deberán demostrar que no percibieron beneficios provenientes del Programa de Propiedad Participada ni sumas correspondientes a reclamos judiciales o administrativos relacionados con el ex Banco Provincia.
Además, al momento de adherir no deberán registrar procesos judiciales en curso contra el Estado provincial relacionados con la entidad. Para acceder al reconocimiento deberán firmar un acuerdo de renuncia irrevocable y desistimiento de acciones y derechos vinculados al ex banco.
En los casos en que existan causas judiciales en trámite, deberá presentarse el escrito de desistimiento correspondiente con constancia de recepción judicial.
Fechas y lugar para presentar la documentación
Los formularios deberán completarse e imprimirse previamente y luego ser firmados ante la Escribanía de Gobierno, en planta baja de Casa de Gobierno, San Martín 450, de 14 a 17 horas. Ingresá acá para acceder al formulario.
El cronograma inicial se organizará según la primera letra del apellido:
A – E: 10 de noviembre
F – J: 11 de noviembre
K – N: 12 de noviembre
O – S: 13 de noviembre
Reprogramados y ausentes: 16 y 17 de noviembre
Una vez terminado este período se publicará un nuevo cronograma para continuar con la recepción y certificación de formularios.
Qué ocurre después de presentar la solicitud
La Unidad de Gestión del Ex Banco Provincia verificará los antecedentes laborales y el cumplimiento de las condiciones. Fiscalía de Estado controlará la inexistencia de procesos judiciales o los desistimientos correspondientes.
En caso de documentación faltante o inconsistencias, los solicitantes tendrán diez días hábiles para completar o corregir la presentación. Una vez aprobada la solicitud, se emitirá la resolución de admisibilidad y el beneficiario será incorporado al padrón oficial de pago.
El procedimiento estará vigente desde el 5 de noviembre de 2026 durante 180 días corridos, con posibilidad de una única prórroga por igual período.
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