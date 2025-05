Fabiola Yáñez pidió perdón por la foto de su cumpleaños: "Las cenas eran una normalidad"

“Fue una falta muy grande. Es algo de lo que me arrepiento mucho. Fue un error muy grande. Realmente le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas”, dijo en la entrevista.

“ Yo me arrepiento, fui parte de eso. No fui quien lo planeó, pero fui parte ”, y aclaró que “la gente no sabe que la Casa Rosada se trasladó a Olivos, a la Jefatura de Gabinete. Todos los ministros trabajaron todos los días en la Jefatura de Gabinete de Olivos. Entonces eso era una normalidad” , subrayó.

fabiola-yanez-20210811-1216410 La primera foto que se había filtrado a la prensa del cumpleaños clandestino de Fabiola Yáñez

“Era natural y normal. Entonces ese día era mi cumpleaños. Y hubo gente que estaba trabajando conmigo, que se quedó. Pero esto era algo que pasaba habitualmente. Fue algo que no tiene justificación para nada, por supuesto, pero no fue más que una comida, fue eso”, se defendió.

“Había una torta que no la mandé a comprar yo. No me quiero desligar de culpas ni de nada. Pero fue muy doloroso sentir que me llevé toda la carga. Soy responsable. Pido disculpas. Es horrible. Es horrible lo que sucedió. No tendría que haber sucedido jamás”, resaltó.

Su relación con Alberto Fernández

Sobre las infidelidades de Alberto Fernández, Yañez dijo que “a veces uno como que comienza en una cuestión cíclica y te van diciendo que no es así, que estás equivocada. Bueno, después estás loca”, dijo y comparó esa situación con las que vivían las mujeres en el siglo XVIII.

Consultada si sigue con miedo por la relación con el ex presidente, Yañez dijo que “no tengo miedo en el sentido literal de la palabra, pero sí hay cosas que me suceden todavía. Amistades que si me ayudan en alguna cosa y él se entera, les hace alguna campaña o les hace preguntas o les saca una nota en un diario”.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

De qué vive Fabiola Yañez

“Yo vivo de mis tres trabajos y sí recibo algo que dispuso la justicia que recibiera Francisco. Porque le corresponde. Como a cualquier niño de este mundo, le corresponde una parte que tiene qué proveer su padre, aunque él no esté de acuerdo y le ha querido bajar ese monto, además de que no paga ni el colegio”, explicó.