Falleció Pedro Octavio Figueroa, abogado y dirigente político de Jujuy

Abogado y dirigente de fuerte impronta técnica , Pedro Octavio Figueroa fue uno de los nombres que reconfiguraron la oposición jujeña en los años noventa. Se movió con soltura entre la tarea parlamentaria , la construcción de frentes electorales y la difusión de temas previsionales en medios de comunicación , donde ejerció como analista y columnista. Su fallecimiento se conoció este lunes en Jujuy, generando hondo pesar en la dirigencia y en amplios sectores de la sociedad.

Con una extensa trayectoria pública, Figueroa fue diputado nacional por Jujuy durante dos períodos consecutivos, entre 1989 y 1997 . Inició su banca dentro del bloque del Movimiento Popular Jujeño (MPJ) , partido en el que forjó sus primeras armas, y más tarde fundó el Movimiento de Renovación Cívica (MORECI) , expresión que nació tras la fractura del MPJ a mediados de los noventa.

En 1991 se presentó como candidato a gobernador por ese espacio, y en 1999 integró la fórmula de la Alianza UCR–MORECI–FREPASO–MPJ como candidato a vicegobernador, acompañando a Gerardo Morales, dentro de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación . Aquella propuesta compitió voto a voto con el peronismo en una elección que marcaría un hito en la política provincial.

Más allá de los cargos, su figura se consolidó como la de un referente opositor capaz de tender puentes entre tradiciones políticas distintas y de aportar a la construcción de frentes amplios en tiempos de grandes disputas partidarias.

El especialista previsional

Abogado de sólida formación, Figueroa se convirtió en uno de los mayores especialistas en materia previsional de la provincia. Durante décadas analizó reformas, fórmulas de movilidad y alcances de moratorias, acercando al público un tema complejo pero vital para miles de jubilados.

Sus intervenciones en medios locales, como las columnas en programas televisivos y radiales, lo mostraban con un estilo didáctico y riguroso. En ellas desmenuzaba leyes y proyectos, opinaba sobre la situación de los jubilados y planteaba la necesidad de un sistema más justo y sostenible. Incluso en años recientes continuó con esa tarea, lo que lo mantuvo vigente como voz autorizada en la materia.

Legado

Pedro Octavio Figueroa será recordado como un hombre de convicciones firmes, que buscó dar respuestas desde la política y desde el derecho a los problemas estructurales de su tiempo. Supo dejar su impronta en el Congreso, en la Legislatura y también en los medios, donde defendió con claridad y compromiso los derechos previsionales.

Su partida enluta a Jujuy, que despide a uno de sus dirigentes más respetados, y deja como herencia una vida dedicada al debate público, a la construcción política y a la defensa de quienes más lo necesitaban.