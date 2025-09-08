lunes 08 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de septiembre de 2025 - 15:16
Dolor.

Falleció Pedro Octavio Figueroa, abogado y dirigente político de Jujuy

Jujuy despide con profundo pesar a "Don Pedro Octavio Figueroa", militante, político y prestigioso referente previsional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Pedro Octavio Figueroa

Pedro Octavio Figueroa

Jujuy despide a Pedro Octavio Figueroa, militante, político y prestigioso referente previsional.

Jujuy despide a Pedro Octavio Figueroa, militante, político y prestigioso referente previsional.

Abogado y dirigente de fuerte impronta técnica, Pedro Octavio Figueroa fue uno de los nombres que reconfiguraron la oposición jujeña en los años noventa. Se movió con soltura entre la tarea parlamentaria, la construcción de frentes electorales y la difusión de temas previsionales en medios de comunicación, donde ejerció como analista y columnista. Su fallecimiento se conoció este lunes en Jujuy, generando hondo pesar en la dirigencia y en amplios sectores de la sociedad.

Lee además
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.
Jujuy.

FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera
María Inés Zigarán: Los centros vecinales son una célula de la democracia video
Puesto Viejo.

María Inés Zigarán: "Los centros vecinales son una célula de la democracia"

Pedro Octavio Figueroa: Una vida en la política

Con una extensa trayectoria pública, Figueroa fue diputado nacional por Jujuy durante dos períodos consecutivos, entre 1989 y 1997. Inició su banca dentro del bloque del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), partido en el que forjó sus primeras armas, y más tarde fundó el Movimiento de Renovación Cívica (MORECI), expresión que nació tras la fractura del MPJ a mediados de los noventa.

En 1991 se presentó como candidato a gobernador por ese espacio, y en 1999 integró la fórmula de la Alianza UCR–MORECI–FREPASO–MPJ como candidato a vicegobernador, acompañando a Gerardo Morales, dentro de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Aquella propuesta compitió voto a voto con el peronismo en una elección que marcaría un hito en la política provincial.

Más allá de los cargos, su figura se consolidó como la de un referente opositor capaz de tender puentes entre tradiciones políticas distintas y de aportar a la construcción de frentes amplios en tiempos de grandes disputas partidarias.

El especialista previsional

Abogado de sólida formación, Figueroa se convirtió en uno de los mayores especialistas en materia previsional de la provincia. Durante décadas analizó reformas, fórmulas de movilidad y alcances de moratorias, acercando al público un tema complejo pero vital para miles de jubilados.

Sus intervenciones en medios locales, como las columnas en programas televisivos y radiales, lo mostraban con un estilo didáctico y riguroso. En ellas desmenuzaba leyes y proyectos, opinaba sobre la situación de los jubilados y planteaba la necesidad de un sistema más justo y sostenible. Incluso en años recientes continuó con esa tarea, lo que lo mantuvo vigente como voz autorizada en la materia.

Legado

Pedro Octavio Figueroa será recordado como un hombre de convicciones firmes, que buscó dar respuestas desde la política y desde el derecho a los problemas estructurales de su tiempo. Supo dejar su impronta en el Congreso, en la Legislatura y también en los medios, donde defendió con claridad y compromiso los derechos previsionales.

Su partida enluta a Jujuy, que despide a uno de sus dirigentes más respetados, y deja como herencia una vida dedicada al debate público, a la construcción política y a la defensa de quienes más lo necesitaban.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera

María Inés Zigarán: "Los centros vecinales son una célula de la democracia"

Un muerto y casi 100 multas de tránsito durante el fin de semana en Jujuy

Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios

Detienen a un hombre que se dedicaba a salideras bancarias en Jujuy

Lo que se lee ahora
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
Análisis.

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel