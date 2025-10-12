domingo 12 de octubre de 2025

12 de octubre de 2025 - 19:06
Estrenos.

Falta menos para el estreno de la última temporada de "Stranger Things″ 5

La última temporada de Stranger Things llegará en tres partes entre noviembre y diciembre de 2025, con un episodio final que promete ser épico y definitivo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image.png
Fue este fin de semana, durante el Kia Forum de Los Ángeles que se llevó a cabo TUDUM, un evento dedicado a compartir grandes anuncios por parte de la compañía de streaming. Como parte de esta celebración, finalmente se reveló cuándo llegarán los nuevos episodios.

Embed - Stranger Things 5 | Anuncio de fecha de estreno | Netflix

Stranger Things 5: el esperado final que marcará el destino de Hawkins

La temporada 5, dividida en tres volúmenes, se estrenará con el primer bloque el 26 de noviembre, seguido por el segundo el 25 de diciembre, y culminará con el episodio final el 1 de enero de 2026. Con ocho episodios en total, cada uno con una duración extendida. Esta entrega promete una mezcla de nostalgia, acción y desarrollo profundo de personajes, cerrando la historia que comenzó en Hawkins en 2016.

image.png
El esperado final llega tras más de tres años de ausencia, en medio de emociones, nostalgia y nuevas amenazas en Hawkins y el Mundo del Revés (Netflix)

El esperado final llega tras más de tres años de ausencia, en medio de emociones, nostalgia y nuevas amenazas en Hawkins y el Mundo del Revés (Netflix)

Temporada 5 de “Stranger Things”

  • Volumen 1: 26 de noviembre
  • Volumen 2: 25 de diciembre
  • Volumen 3: 31 de diciembre

El horario de estreno será de la siguiente manera, según el país

  • México: 7:00 p.m.
  • Colombia: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • Perú: 8:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • Chile: 9:00 p.m.
  • Argentina: 9:00 p.m.
  • Paraguay: 9:00 p.m.
  • Uruguay: 9:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m. (del día siguiente)
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/1928988003063447649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1928988003063447649%7Ctwgr%5Ec8321b135d9e3ebc4d7dfb000abc32041e6cd499%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fabcnews.go.com%2FGMA%2FCulture%2Fstranger-things-season-5-released-3-parts-finale%2Fstory%3Fid%3D122401839&partner=&hide_thread=false

Síntesis del último capítulo

El episodio final, titulado “The Rightside Up”, cerrará la batalla definitiva contra Vecna y la amenaza del Mundo del Revés, con Hawkins al borde del colapso. Los protagonistas deberán unirse como nunca para salvar su ciudad y enfrentar un enemigo más poderoso que nunca. Según los creadores, será el capítulo más ambicioso y emotivo de toda la serie, con una duración similar a una película.

image.png
La quinta temporada de 'Stranger Things' se estrenará en tres partes y su final será en Nochebuena

La quinta temporada de 'Stranger Things' se estrenará en tres partes y su final será en Nochebuena

Reparto y personajes

Todo el elenco volverá una vez más para cerrar la historia de Hawkins y el Mundo del Revés (Upside Down). Winona Ryder en el papel de Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper y Millie Bobby Brown interpretando a Eleven.

También participan Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo en el rol de Dustin Henderson, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair y Noah Schnapp como Will Byers.

Se suman Joe Keery como Steve Harrington, Sadie Sink como Max Mayfield, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton en la piel de Jonathan Byers, Maya Hawke en el papel de Robin Buckley, Brett Gelman como Murray Bauman, Priah Ferguson interpretando a Erica Sinclair y Jamie Campbell Bower como Vecna.

La temporada explorará la recuperación de Max, actualmente en coma, y la búsqueda desesperada de Eleven y sus amigos para detener a Vecna y cerrar las grietas entre ambos mundos.

