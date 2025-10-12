Falta menos para el estreno de la última temporada de "Stranger Things″ 5

Cada vez falta menos y la ansiedad comienza a hacerse sentir, ya que después de poco más de tres años, Stranger Things regresará a la plataforma con el estreno de su quinta y última temporada. El tiempo de espera ha sido largo, pero sus creadores, los hermanos Duffer, prometen que será el desenlace adecuado para la serie que comenzó a emitirse por Netflix en 2016.

Fue este fin de semana, durante el Kia Forum de Los Ángeles que se llevó a cabo TUDUM, un evento dedicado a compartir grandes anuncios por parte de la compañía de streaming. Como parte de esta celebración, finalmente se reveló cuándo llegarán los nuevos episodios.

Embed - Stranger Things 5 | Anuncio de fecha de estreno | Netflix Stranger Things 5: el esperado final que marcará el destino de Hawkins La temporada 5, dividida en tres volúmenes, se estrenará con el primer bloque el 26 de noviembre, seguido por el segundo el 25 de diciembre, y culminará con el episodio final el 1 de enero de 2026. Con ocho episodios en total, cada uno con una duración extendida. Esta entrega promete una mezcla de nostalgia, acción y desarrollo profundo de personajes, cerrando la historia que comenzó en Hawkins en 2016.

image.png El esperado final llega tras más de tres años de ausencia, en medio de emociones, nostalgia y nuevas amenazas en Hawkins y el Mundo del Revés (Netflix) Temporada 5 de “Stranger Things” Volumen 1: 26 de noviembre

Volumen 2: 25 de diciembre

Volumen 3: 31 de diciembre El horario de estreno será de la siguiente manera, según el país México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (del día siguiente) Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/1928988003063447649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1928988003063447649%7Ctwgr%5Ec8321b135d9e3ebc4d7dfb000abc32041e6cd499%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fabcnews.go.com%2FGMA%2FCulture%2Fstranger-things-season-5-released-3-parts-finale%2Fstory%3Fid%3D122401839&partner=&hide_thread=false The fight isn’t over yet. Get ready for the epic series finale of Stranger Things.



Volume 1: November 26, 5pm PT*

Volume 2: Christmas, 5pm PT*

The Finale: New Year's Eve, 5pm PT*



*releasing worldwide all at once, date may vary based on your local timezone #TUDUM pic.twitter.com/nBcx9Ast9x — Netflix (@netflix) June 1, 2025 Síntesis del último capítulo El episodio final, titulado “The Rightside Up”, cerrará la batalla definitiva contra Vecna y la amenaza del Mundo del Revés, con Hawkins al borde del colapso. Los protagonistas deberán unirse como nunca para salvar su ciudad y enfrentar un enemigo más poderoso que nunca. Según los creadores, será el capítulo más ambicioso y emotivo de toda la serie, con una duración similar a una película.

image.png La quinta temporada de 'Stranger Things' se estrenará en tres partes y su final será en Nochebuena Reparto y personajes Todo el elenco volverá una vez más para cerrar la historia de Hawkins y el Mundo del Revés (Upside Down). Winona Ryder en el papel de Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper y Millie Bobby Brown interpretando a Eleven. También participan Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo en el rol de Dustin Henderson, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair y Noah Schnapp como Will Byers. Se suman Joe Keery como Steve Harrington, Sadie Sink como Max Mayfield, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton en la piel de Jonathan Byers, Maya Hawke en el papel de Robin Buckley, Brett Gelman como Murray Bauman, Priah Ferguson interpretando a Erica Sinclair y Jamie Campbell Bower como Vecna. La temporada explorará la recuperación de Max, actualmente en coma, y la búsqueda desesperada de Eleven y sus amigos para detener a Vecna y cerrar las grietas entre ambos mundos.

