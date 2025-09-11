FC Dallas recibirá a Austin FC por la semana 28

El duelo correspondiente a la semana 28 de la MLS se jugará el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la semana 28 de la MLS se jugará el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
FC Dallas consiguió sólo un punto en su último partido frente a St. Louis City, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.
Austin FC llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Sporting Kansas City. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 8.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y firmaron un empate en 1.
