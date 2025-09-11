jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:11
MLS

FC Dallas recibirá a Austin FC por la semana 28

Te contamos la previa del duelo FC Dallas vs Austin FC, que se enfrentarán en el Toyota Stadium el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

FC Dallas recibirá a Austin FC por la semana 28
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 28 de la MLS se jugará el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan FC Dallas y Austin FC

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS

FC Dallas consiguió sólo un punto en su último partido frente a St. Louis City, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS

Austin FC llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Sporting Kansas City. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 8.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y firmaron un empate en 1.


Fechas y rivales de FC Dallas en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Colorado Rapids: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Portland Timbers: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs LA Galaxy: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs LA Galaxy: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Vancouver Whitecaps FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Seattle Sounders: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Real Salt Lake: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs St. Louis City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 19: vs Los Angeles FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs San José Earthquakes: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario FC Dallas y Austin FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

